クレジットカードは「実用的な還元率」で選ぶ！1.5%以上も狙えるおすすめカード10選
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。
YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「還元率1.5%以上×良コスパおすすめクレジットカード/デビットカード10選【PR】」と題した動画を公開。日常のショッピング利用で少しでもお得にしたい人に向けて、1.5%以上の高還元が狙えるクレジットカード・デビットカード10枚を一般・ゴールド・プラチナのステータス別に紹介した。
動画では、カードに付帯する優待サービスよりも、実用的な還元率を重視する視点からカードを選定。最初に紹介された「P-oneカード Wiz」は、年会費永年無料で、請求時に自動で1%オフになる手軽さが魅力だ。さらに利用額に応じたボーナスポイントを加味すると、合計1.6%還元を維持できる強力なカードとして紹介されている。ただし、初期設定がリボ払い専用である点や、ポイントアップキャンペーンへのエントリーが必須である点には注意が必要だ。
続いて紹介された「Ponta Premium Plus」は、通常還元率1%だが、7月と12月は利用額に応じて最大2.0%還元になる点が特徴。年会費は通常2,200円かかるが、年間5万円以上の利用で翌年度無料になるため、実質無料で高還元を享受できるカードだ。一方で、高還元が特定の月に限定されるため、計画的な利用が求められる。
プラチナカードのカテゴリからは「エポスプラチナカード」が紹介された。基本還元率は0.5%と低いものの、年間100万円利用時のボーナスポイントを含めると合計2.5%還元になるなど、使い方次第で高還元を実現できる。さらに、プライオリティパスやグルメクーポンといったプラチナカードならではの特典も充実しており、還元率と特典の両方を重視する人におすすめできる一枚だ。
本動画は、単に高還元カードを羅列するだけでなく、それぞれのカードが持つ条件や特性を詳しく解説している。自身の消費スタイルと照らし合わせ、最適な一枚を見つけるための実践的なヒントが得られる内容となっている。
家計を少しでも楽にできるような「お得」「ポイ活」「節約・節税」をテーマに発信していきます！初心者の方にもわかりやすいように手元でのスマホ操作含めた実演動画と一緒に解説、中級者以上の方には他よりもより詳しくまとまった情報を解説できるように工夫してまいります。