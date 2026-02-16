【ストームアリーナ ストリートファイターZERO3 春麗】 9月 発売予定 価格：5,720円

STORM COLLECTIBLES（ストームコレクティブルズ）は、アクションフィギュア「ストームアリーナ ストリートファイターZERO3 春麗」を9月に発売する。価格は5,720円。

本製品は、ゲーム「ストリートファイターZERO3」に登場する「春麗」を、同社の1/12スケールアクションフィギュアシリーズ「Storm Arena（ストームアリーナ）」で商品化したもの。

1/12スケールでも圧倒的な筋肉表現、抜群の可動性とオプションパーツで劇中のあらゆるアクションポーズを再現可能で、STORM COLLECTIBLES（ストームコレクティブルズ）ならではの造形力と可動性は、ファン必携の完成度となっている。

「ストームアリーナ ストリートファイターZERO3 春麗」

スケール：1/12スケール サイズ：全高 約140mm セット内容フィギュア本体ヘッドパーツ×2(本体付属分含む)ハンドパーツ×3ペア(本体付属分含む)百裂脚 エフェクトスタンド

(C)CAPCOM

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。