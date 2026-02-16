¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æー¥¸°áÁõ¤Î¡Ö¥°¥¢¥à¡×¤¬1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½
¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥°¥¢¥à¡¡¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¡¦¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¡×¤ò2027Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï27,800±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤è¤ê¥æ¥Ë¥ª¥ó½êÂ°¤ÎÄ¶½äÍÎ´Ï¡Ö¥°¥¢¥à¡×¤¬¡¢Ãå¤»ÂØ¤¨°áÁõ¡Ö¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¡¦¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¡×¤Î»Ñ¤Ç1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥Ð¥Ëー¥¬ー¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æー¥¸°áÁõ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤Ê¶»¸µ¤äÁÍ·ÂÉô¤Ê¤É¥»¥¯¥·ー¤ËÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥¢¥à¤é¤·¤¤ÌÀ¤ë¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÉ½¾ð¡¢¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Î¶âÈ±¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤Ï¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÆ°¤¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÌÓÂ«¤ÎÎ®¤ì¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥Ê¥á¥ë¼Á¤Î¸÷Âô¤¬Èþ¤·¤¤°áÁõ¤È¡¢Æù´¶Åª¤ÊÂÀ¤â¤â¤Î¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤âÌ¥ÎÏÅª¤ËÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥¢¥à¡¡¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¡¦¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°
2027Ç¯3·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§27,800±ß
¥¹¥±ー¥ë¡§1/7
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó300mm
(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.