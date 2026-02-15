【モラハラ】妻の手料理を「手抜き料理じゃん」と批判する夫!?義母の料理と比べられて怒る妻【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む→妻の手料理を批判する夫だが…！
mamagirlにて2026年1月に『手抜き料理出してんじゃねえよ！味噌汁くらいまともに作れ！』が公開されて、注目を集めている。本作はレトルト食品を使って夫に批判されたというSNSのエピソードを参考に制作されたという。今回はプロット制作のmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のいおりそ(@iorinu_nu)さんに、「手抜き料理じゃん」と言う夫などについても話を伺った。
先月入籍して2人暮らしを始めた陽介と夏希。日々仕事で忙しい陽介のために、夏希は自慢の手料理を振る舞う。
陽介は夏希の手料理を食べて「やっぱり夏希のご飯おいしすぎる！」などと大絶賛！特にだしが効いている味噌汁が絶品のようで、陽介は「これ何のだし？」とうれしそうに聞く。
すると夏希は味噌汁に使っただしパックを見せると、陽介はだしを取ってない夏希に絶望。そして「手抜き料理じゃん」などとため息をついて言うではないか!?
陽介のお母さんは、いつも鰹節を削ってだしを取っていたという。義母は専業主婦だったからできたかもしれないが、仕事をしながら家事をこなす夏希にはハードルが高い。
そして「うちの母ちゃんにだしの取り方教えてもらえばよくね？」と笑いながら言う陽介の言葉を聞いて、「料理を他人に作ってもらっておいて、文句言うんじゃねぇぇぇ！」とブチ切れる夏希。
「明日から自分でだしとって味噌汁作りな！」と言い放ち、結婚早々に前途多難となるのであった。
――本作が誕生したきっかけについて、お聞かせください。
梅田さん：レトルト食品を使ったら夫に批判されたというエピソードをSNSで見かけたため、その話を基に本作を制作いたしました。いまだにSNS上では夫のハラスメントに悩んでいるという投稿を多く見かけるので、この漫画を読んで少しでもスカッとしてもらえたらうれしいなと思います。
――だしパックを使った味噌汁を「手抜き料理じゃん」などと言う夫について、どう思われますか？
いおりそさん：「手間をかける＝愛情」という概念が早く廃れるといいなあと、作画をしながらしみじみ思いました。
結婚をして夫がモラハラ気質だと気が付いた妻！mamagirlでは女性が共感できるような作品がいくつも投稿されているので、興味がある人はぜひ一度読んでほしい！
取材協力：mamagirl編集部・梅田/いおりそ(@iorinu_nu)
