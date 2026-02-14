この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

インテックス大阪（大阪市住之江区）で2月13日、関西最大級のモーターショー「第29回 大阪オートメッセ2026」が開幕した。



毎年約20万人が来場する同イベント。今回は、TOYOTA GAZOO Racing、ダイハツ、Honda／無限、スズキ、Hyundaiなどの自動車メーカーをはじめ、カスタマイズカーなど計700台以上の車両を展示する。併せて、FM802やFM COCOLOの人気DJが登場し、豪華ゲストを迎えたトーク＆ライブも展開する。



初日は多くの来場者でにぎわい、会場を彩るコンパニオンも登場し、人気を集めていた。



開催時間は9時～18時。入場料は3,500円ほか。今月15日まで。

