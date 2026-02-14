関西最大級モーターショー「大阪オートメッセ2026」開幕 700台超を展示
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
インテックス大阪（大阪市住之江区）で2月13日、関西最大級のモーターショー「第29回 大阪オートメッセ2026」が開幕した。
毎年約20万人が来場する同イベント。今回は、TOYOTA GAZOO Racing、ダイハツ、Honda／無限、スズキ、Hyundaiなどの自動車メーカーをはじめ、カスタマイズカーなど計700台以上の車両を展示する。併せて、FM802やFM COCOLOの人気DJが登場し、豪華ゲストを迎えたトーク＆ライブも展開する。
初日は多くの来場者でにぎわい、会場を彩るコンパニオンも登場し、人気を集めていた。
開催時間は9時～18時。入場料は3,500円ほか。今月15日まで。
毎年約20万人が来場する同イベント。今回は、TOYOTA GAZOO Racing、ダイハツ、Honda／無限、スズキ、Hyundaiなどの自動車メーカーをはじめ、カスタマイズカーなど計700台以上の車両を展示する。併せて、FM802やFM COCOLOの人気DJが登場し、豪華ゲストを迎えたトーク＆ライブも展開する。
初日は多くの来場者でにぎわい、会場を彩るコンパニオンも登場し、人気を集めていた。
開催時間は9時～18時。入場料は3,500円ほか。今月15日まで。
関連記事
関西最大級モーターショー「大阪オートメッセ2026」にコンパニオン集結
大阪市中央公会堂で「咲くやこの花賞」贈呈式 アバンギャルディや鈴木愛美さんらが受賞
ブリーゼブリーゼに「象印食堂 梅田店」 「炎舞炊き」で炊き上げたごはん提供
チャンネル情報
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/