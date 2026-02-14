各種アプリ開発などを手掛ける「リクスタ」（千葉県市川市）が、「2026年ユーザーが選んだベスト・オブ・戦国武将」を発表しました。今年で9回目。投票は2025年12月23日から2026年1月20日にかけて、アプリ「戦国村を作ろう！ 」シリーズからユーザー178人が好きな戦国武将に投票。当社委員会の厳正な審査を経てランキングを作成したということです。

【画像】意外な《戦国武将》もランクイン？ TOP20を見る！

3位は、織田信長で、13票でした。信長は、多くの家臣を引きつけた魅力や、キリスト教の容認、革新的な技術を取り入れるなどしたといわれており、回答者から「カリスマ性」「柔軟性」「革命児」についての理由が多く見られたとのことです。

2位には、上杉謙信がランクイン。16票でした。「最強の武将」ともいわれることに加え、ことわざの「敵に塩を送る」などの逸話からも見られる「義を重んじる」点を評価するコメントがあったということです。

そして、1位は、伊達政宗で、20票獲得しました。回答では、「かっこいいから」「地元出身の強い人」などの声があり、「かっこいい」の理由には、生き様・強さ・ 異名の「独眼竜」という声が多く寄せられたということです。