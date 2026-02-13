【実写版『SAKAMOTO DAYS』】小手伸也・桜井日奈子・津田健次郎ら出演！
4月29日（水・祝）公開の実写版『SAKAMOTO DAYS』。本作に欠かせない人気キャラクターのキャストが発表された。
2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始され、現在までに単行本は25巻刊行、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）している大ヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、 ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る――。
愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリー。
2025年1月より放送開始されたアニメは、瞬く間に世界を席巻！ Netflixでの全世界配信では初週にして驚異の860万回視聴を記録し、日本国内では1060万回以上の視聴数を叩き出し、まさに伝説級のヒットを記録している 『SAKAMOTO DAYS』が、主演・目黒蓮、監督・福田雄一で実写映画化、4月29日（水・祝）に公開される。
主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎を演じるのは、目黒蓮。＜推定体重140kgのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本＞と、＜本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本＞という【一人二面性】の巧みな表現力で対極の坂本を演じ分ける。さらに、坂本（目黒）の相棒・朝倉シンに高橋文哉が、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵に上戸彩の出演が決定。その他、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠という豪華実力派俳優陣の出演情報が次々と発表。
そしてこの度、すでに解禁されている登場人物のみならず、まだまだ本作に欠かせない大人気キャラクターを演じる実力派俳優陣が発表された。
日本殺し屋養成機関時代の同期である坂本と因縁を持ち、「ターゲット以外の命は奪わない」をモットーとするハードボイルドな殺し屋・ボイルを演じるのは、福田監督作品は『新解釈・幕末伝』に続く2作連続出演となり、 ”最も旬なおじさん俳優” として唯一無二の存在感を放つ名バイプレイヤー・小手伸也。本作への出演について「福田監督に『小手さんアクションってイケますか？』と直接連絡をいただき、聞けば『SAKAMOTO DAYS』を撮ると！ 一瞬まさかと思いましたが、恐る恐る確認すると『坂本は戦うと痩せるので』とやんわり否定されました（笑）。」と坂本役でのオファーかと思い、ドキッとしたエピソードを挟みつつ、「ボイルのハードボイルドキャラは原作再現に自信がありましたが、ボクシング未経験な上、体格もちょっとアレなので、3カ月みっちりトレーニングして撮影に臨みました。」と、目黒演じる坂本とのアクションシーンに向けて、3カ月トレーニングを積んでいたことを明かす、ユーモアたっぷりなコメントを寄せた。
坂本太郎とボイルの戦いは、目黒が昨年12月8日に発売された『週刊少年ジャンプ』内企画で、原作No.1のバトルシーンである ”ベストバウト” に挙げており、そんな目黒お気に入りのシーンを、本作では小手がボイルを演じ激闘を繰り広げる。
武闘派殺し屋コンビとしてボイルと手を組む空手の達人・帯黒（読み：おびぐろ）を演じるのは、2016年『そして、誰もいなくなった』（日本テレビ系）でドラマ初出演を果たすと、以降もテレビドラマや映画のみならず舞台まで幅広く活動し、昨年デビュー10周年を迎えた桜井日奈子。「今まで少女漫画原作の、どちらかといえば繊細な女の子を演じる機会が多かった中で、今回、超人気少年漫画原作の作品に参加し、しかも強い殺し屋という役を任せていただけたことに感激しました。武闘派で、かっこよく戦う女性の役は、以前からずっと挑戦してみたい役柄でした。これまでにない大胆な衣装で撮影に臨むことや、役作りで腹筋を
