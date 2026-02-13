¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¤Î¡Öt-¥¦¥£¥ë¥¹¡×¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¥¢ー¥ÈÅ¸¤¬2·î14Æü°ìÈÌ¸ø³«ºÇ¿·¤ÎDNA¹çÀ®µ»½Ñ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¥¦¥£¥ë¥¹
¡¡¥Ð¥¤¥ª¥¢ー¥È½¸ÃÄ¡ÖLOM BABY¡×¤Ï2·î14Æü¡¢¥«¥×¥³¥ó¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¥·¥êー¥º¤Î¡Öt-¥¦¥£¥ë¥¹¡×¤ò¥¢ー¥ÈÅ¸¡ÖTHE AUTHENTIC OFFICE¡×¤Ë¤Æ°ìÈÌÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£¾ì½ê¤Ï½ÂÃ«PARCO [PBOX]¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£
¡¡º£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡Öt-¥¦¥£¥ë¥¹¡×¤Ï¡¢LOM BABY¤È¥«¥×¥³¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤¿Å¸¼¨¤È¤Ê¤ë¡£¡Öt-¥¦¥£¥ë¥¹¡×¤ÎºîÀ®¤Ë¤ÏºÇ¿·¤ÎDNA¹çÀ®µ»½Ñ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Âºß¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¤ò»²¹Í¤Ë¡Öt-¥¦¥£¥ë¥¹¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¥¦¥£¥ë¥¹¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¾å¤Ç¹½À®¡£¤³¤ì¤òÈóÉÂ¸¶À¡¦ÉÔ³è²½¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤·¤ÆºîÀ®¡¢Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¡Öt-¥¦¥£¥ë¥¹¡×¤ÏÀìÍÑ¥«¥×¥»¥ë¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤ò°Ï¤¦¤è¤¦¤Ë¶õÄ´´ÉÍý¤µ¤ì¤¿°ÂÁ´¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈþ½ÑÅ¸¤Î¤¿¤á¡¢°ÂÁ´¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤Ï´Ñ¾ÞÍÑ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ä´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¤¤¨¤Ð¼ÂºÝ¤Î°ÂÁ´¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸°ÂÁ´À¤òÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Öt-¥¦¥£¥ë¥¹¡×
°ÂÁ´¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡Öt-¥¦¥£¥ë¥¹¡×¤Î¥â¥Ç¥ë
¡¡Å¸¼¨¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Öt-¥¦¥£¥ë¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾å¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¤ò¡¢À¸Êª³ØÅª¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤Ë¶á¤¤¡Ö¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤È¤·¤ÆºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£¥«¥×¥»¥ë¤Î¤Ê¤«¤òÇÁ¤¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ï²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢LOM BABY¤È¥«¥×¥³¥ó¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¡Öt-¥¦¥£¥ë¥¹¡×¤é¤·¤¤â¤Î¤¬¤½¤Î¤Ê¤«¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥×¥»¥ë¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¤Î¶²ÉÝ¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢¤Õ¤È¤¹¤ì¤Ð¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤À¡£
¡¡Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ú¥¬¥µ¥¹¤ÎDNA¡×¤ò¹çÀ®¤·¤¿¡ÈÍã¤¬À¸¤¨¤ëÀ®Ê¬¡ÉÇÛ¹ç¤Î¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¡¢Ê£¿ô¤ÎÆ°Êª¤ÎDNA¤«¤éºî¤ê½Ð¤·¤¿¡ÖÎ¶Æù¡×¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢ー¥È¤Î¿ô¡¹¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¡ÈÍã¤¬À¸¤¨¤ëÀ®Ê¬¡ÉÇÛ¹ç¤Î¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÅ¸¼¨
Å¸¼¨¾ÜºÙ
Å¸¼¨Ì¾
THE AUTHENTIC OFFICE
¥¸¡¦¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹
²ñ¾ì
½ÂÃ«PARCO [PBOX]
¢©150-0042 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®£±£µ－£± ½ÂÃ«PARCO 10F
ÆüÄø
¡¦2026Ç¯2·î13Æü～2·î14Æü
2·î13Æü18»þ～22»þ¡¡¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¡Ê¾·ÂÔÀ©¡Ë
2·î14Æü11»þ～21»þ¡¡°ìÈÌ¸ø³«
(¢¨µºÜ»þ´Ö¤ÏÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅöÆü¤Þ¤Ç¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
