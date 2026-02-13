今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、３匹の猫ちゃんたちの様子。猫ちゃんたちはママさんのことが大好き。そのため、愛情をたっぷり込めた毛繕いをみんなでしてあげたそうです。投稿はXにて、24.7万回以上表示。9000件以上のいいねが寄せられていました。

ママは猫じゃないから毛繕いいらないよ

今回、Xに投稿したのは「くろまめ&とうふ&もやし&ゆば@猫姉弟」さん。

投稿されたのは、ママさんが猫ちゃんたちを可愛がってあげているときの様子。優しく猫ちゃんたちを撫でてあげていたママさん。その愛情が伝わったのでしょうか、猫ちゃんたちもママさんの手をペロペロ毛繕い。もしかしたら、ママさんのことを本当の母親もしくは同じ猫の仲間だと思っていたのかもしれません。

とはいえ、ママさんは猫ではないので毛繕いは不要。なんなら猫の舌はザラザラしているうえに舐め続けられるので、ちょっぴり痛かったそうです。それでも、猫ちゃんたちの愛情表現である毛繕いを受け止め続けるママさんは、優しい方ですね。

愛情表現をし続けていた猫ちゃんたちに癒されたX民たち

ママさんの手をペロペロ毛繕いしていた猫ちゃんたち。その様子を見たXユーザーたちからは、「気持ちが嬉しいですね」「これは！！！羨ましすぎるーー！」「優しい猫ちゃんたち」「さてはニンゲンの皮を被った猫様？！」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの方が今回の微笑ましい投稿を見て心が和んだようですね。

Xアカウント「くろまめ&とうふ&もやし&ゆば@猫姉弟」では、姉気質なくろまめちゃん、アイドルのとうふちゃん、食いしん坊もやしちゃん、好奇心旺盛ゆばちゃんとの、賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。仲良し大豆姉弟4匹との猫生は、リピートしたくなる可愛さです。

写真・動画提供：Xアカウント「くろまめ&とうふ&もやし&ゆば@猫姉弟」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。