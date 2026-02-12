【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年2月16日〜2月22日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月16日〜2月22日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分なりの工夫をしていきます』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
引き伸ばせないことや切り替えないといけないことがあるでしょう。のんびりし過ぎてきた自覚もあるようです。仕事や公の場では周りの人達にナメられないように、わざとプライドが高い感じに見せていきます。不機嫌な感じに見せることもあるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
相手やその周囲の人達に好かれていくための行動をしていきます。真面目に見せたり賢く見せたりしていくようです。ファッションにも気をつけると良いでしょう。シングルの方は、様々な人に認められている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が気持ちを楽にするためによそ見をしています。
｜時期｜
2月18日 嘘が増える ／ 2月20日 開き直る
｜ラッキーアイテム｜
グラス
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞