『BEASTARS FINAL SEASON』Part2 3月7日Netflixにて独占配信スタート！
アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2が、2026年3月7日にNetflixにて独占配信のスタートが決定。あわせてメインビジュアルが公開された。
肉食獣と草食獣の共存する世界で、本能と向き合う若き獣たちの群像劇。大人気「動物版、青春群像劇」アニメ、ついに完結。
数々のマンガ賞を受賞し全世界累計発行部数1000万部を超える傑作コミック『BEASTARS』（板垣巴留・秋田書店 『少年チャンピオン・コミックス』刊）を原作とし、日本屈指のCGアニメスタジオ・オレンジが制作した同名アニメシリーズは、2019年の第1期放送以降、国内外で高い評価を獲得してきた。第1期・第2期は各種プラットフォームにて好評配信中。完結編の前章となる『BEASTARS FINAL SEASON』Part1は、2024年12月よりNetflixで独占配信中。
そして、ついにシリーズ最終章となる『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のNetflix 独占配信の開始が、2026年3月7日に決定。あわせてメインビジュアルも公開された。
完結作となる『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のメインビジュアルとなる今回は、最後の戦いに向けて決意を固めたレゴシとルイを中心に、Part1にてレゴシと対峙した凶悪犯・メロンと、ルイの父親であるオグマや、市長たちも描かれている。
それぞれの因縁と向き合うレゴシとルイ。
それでも、2匹なら。
獣たちの青春群像劇、ついに完結。
『BEASTARS FINAL SEASON』Part2は2026年3月7日に配信決定。お楽しみに。
（C）板垣巴留（秋田書店）／東宝
