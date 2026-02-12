気象予報士が解説、2月下旬から気温急降下の可能性。高温傾向から一転“強い寒気”が流れ込むタイミングとは
気象予報士の松浦悠真氏が運営するYouTubeチャンネル「マニアック天気」が、「【１ヶ月予報】2月末の寒波はどれくらい強い？【メンバー限定】」と題した動画を公開。2月12日に発表された1ヶ月予報を基に、今後の気温の変動について週ごとに詳しく解説した。
動画冒頭、松浦氏は向こう1ヶ月（2/14～3/13）の平均気温について、全国的に平年より高い確率が示されているものの、週ごとに大きな変化があると指摘する。特に、高温傾向で始まるものの、2月下旬から3月にかけては一転して強い寒気が流れ込む可能性があり、大きな寒暖差への注意を呼びかけた。
まず1週目（2/14～2/20）は、全国的に高温傾向で、暖かい日が続く見込みだ。しかし、2週目（2/21～2/27）に入ると変化の兆しが見え始める。松浦氏は「ここで寒気が流れ込み始める」と述べ、北日本や東日本では高温傾向が続く一方、西日本や沖縄・奄美では平年並みか、それより低くなる可能性に言及した。
そして、最も注意が必要なのが3～4週目（2/28～3/13）である。この期間には全国的に気温が平年並みに戻る予想となっている。特に西日本や沖縄・奄美では低温となる確率が40%と高めに出ており、松浦氏は「強い寒気が流れ込む可能性を示唆している」と分析。3月に入ってから、いわゆる「寒の戻り」が訪れる可能性を指摘した。
2月は高温傾向で推移するものの、月末から3月上旬にかけては気温が急降下する可能性がある。暖かい日が続いた後の急な冷え込みは体調を崩しやすいため、今後の気温の変化には十分な注意が必要となりそうだ。
