【プロが断言】『ぼっち・ざ・ろっく！』が最もリアルな音楽アニメである理由「ノルマを犬に売るのが現実」

ロックバンド「QOOLAND」のボーカル・ギターであり、作家としても活動する平井拓郎氏が自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で、「ぼざろ、けいおん、グラスハート、BECK、BLUE GIANT｜リアルなのはどれ？プロが語る真実」と題した動画を公開。数ある音楽漫画・アニメの中から、最も現実に即している作品をプロの視点で選出した。



動画で平井氏は、『BECK』や『けいおอน!』など数々の名作を挙げつつも、最もリアルな作品として『ぼっち・ざ・ろっく！』を挙げた。その最大の理由として、ライブの「チケットノルマ」に関する描写の生々しさを指摘。「（チケットのノルマを）犬とかにも売ったりとかあるやん。あれがリアル」と語り、バンド活動に必ずついて回る金銭的な問題を詳細に描いている点を高く評価した。



一方で、人気作『けいおん！』については、「天才すぎる」としてリアリティの面では他の作品に劣ると分析。作中のキャラクターたちがすぐに曲を書き、歌い、演奏できる点や、そもそも楽曲のクオリティが高すぎる点を挙げた。さらに、バンド活動と切っても切れないはずのアルバイトなど、お金に苦労する描写が少ないことも、現実のバンド活動とは異なると指摘した。



また、平井氏は『ぼっち・ざ・ろっく！』の他のリアルな描写として、ライブ中の弦切れトラブルにも言及。「弦が切れる前にチューニングが合わない。めっちゃ覚えある」と、自身の経験と重なる部分だと語った。さらに、自宅での練習とバンドでの演奏の違いにも触れ、音楽において「音程」と「リズム」のどちらが重要かという議論では、極論として「リズムの方が大事」と断言。1人で完璧に弾けても、バンドで合わせるとリズムがずれて「下手に聴こえる」という、バンドマンならではの視点を解説した。



最終的に平井氏は、フィクションは「面白ければいい」と前置きしつつも、バンドのプライドや金銭事情といった生々しい側面を描くことで、作品に深みとリアリティが生まれると総括。今回の比較を通して、音楽作品を新たな視点で楽しむヒントを提示した。