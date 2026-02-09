【ギャグ漫画】すれ違う女子の笑い声＝「俺の悪口」？被害妄想が激しすぎて、愛の告白が届かない地獄【作者に聞く】
X(旧Twitter)で2.4万ものいいね(2025年6月30日時点)を集めた、ギャグ漫画家・伊東(@ito_44_3)さんの『敏感系主人公』。好意には極端に疎い一方で、悪意には過剰なほど敏感な主人公の姿が話題を呼んでいる。今回は伊東さんに、作品の着想や反響への思いを伺った。
■好意に疎く悪意に過敏な性質
本作の主人公は、女子からの決死の告白「アンタのこと好きだし」を全く聞き取れない。しかし、背後を通り過ぎる女子高生の笑い声には即座に反応し、「俺を見て笑わなかったか？」「悪口を言っていた」と思い込む。
制作のきっかけについて、伊東さんは「『肝心な言葉に限って聞き逃す』のは主人公あるあるだが、実際はどんな言葉も聞き逃せずに追い詰められてしまう人のほうが多そうだな、と思って描いた」と話す。
■悪意のみを抽出する耳の歪さ
しびれを切らした彼女が照れ隠しで放った「このバカ！」という言葉にだけは、主人公は敏感に反応する。一生懸命な告白よりも悪意にのみ食いつく姿に、読者からは「もはや病気」「なんでこんな奴好きになったんだ」と反響があった。
伊東さんは「なんでも悪口に聞こえてしまうというのも、これはこれであるあるなのかなと思った」と振り返る。現在、5コマ漫画をKindleで無料公開中だ。「Xの反応がモチベに直結するので、いいね・リツイート・リプライなどいただけると励みになる」と、今後の創作への意欲を語った。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
