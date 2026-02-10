ボカロがGWの横浜を染め上げる『Project Circles -ミクたちとの共振-』が4/30から開催！ KEI、かいりきベア、まらしぃなど有名クリエイターが大集結

GWの横浜がボカロ一色に！ 『Project Circles』にKEI、かいりきベア、まらしぃら豪華クリエイターが集結

2026年4月30日から5月4日まで、横浜エリアにて複合アートイベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』が開催されます。

本イベントは横浜駅〜新高島駅周辺の6会場を舞台に、ライブパフォーマンスやイラスト展示、映像上映、参加型企画などが展開されます。

メインビジュアルは『初音ミク』の生みの親とも言えるイラストレーター・KEI氏による描き下ろし。

さらに、ライブパフォーマンスには「かいりきベア」「まらしぃ」「きくお」、360°ムービーには「はるまきごはん」「Kanaria＆LAM」など、ネット発の音楽シーンを牽引するクリエイター陣が名を連ねます。

（以下、プレスリリースより）

「ボカロ文化」を体感できる複合アートイベントを横浜で開催！ 進化し続ける「創作の輪」の目撃者になろう！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之、以下クリプトン）は、ボカロ文化を体感できる複合アートイベント「Project Circles -ミクたちとの共振-」（主催：Project Circles実行委員会）の開催決定をお知らせいたします。

2026年4月30日（木）〜5月4日（月・祝）までの5日間にわたり、横浜駅〜新高島駅周辺の6会場で「音楽」「イラスト」「映像」をはじめとした多様な創作ジャンルのパフォーマンスを展開。

初音ミクらバーチャルシンガーたちを起点に拡がったインターネット発の創作の輪を、まちの至るところで体感していただけます。

想像を超える「共振」の幕開けに、どうぞご期待ください。

「Project Circles」公式WEBサイト：https://pjcircles.com/

「ボカロ文化」は一人ひとりの創作意欲から始まり、共振して輪になった。

現在「ボカロ文化」として親しまれているインターネット発の創作文化が花開いたのは、2007年のことでした。

当社が企画・開発した歌声合成ソフトウェア『初音ミク』の登場をきっかけに、同ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、「ボカロ文化」という言葉が浸透するほどの文化現象が起こったのです。

一人ひとりの創作意欲から始まったこの現象は、ジャンルを超えて共振し合い、多様な輪（サークル）となって、巨大なうねりを生みました。

また、その過程において『初音ミク』はソフトウェアの枠を超え、たくさんの方が作った音楽を歌うバーチャルシンガーとしても、ライブパフォーマンスなどを披露するようになりました。