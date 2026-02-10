ボカロがGWの横浜を染め上げる『Project Circles -ミクたちとの共振-』が4/30から開催！ KEI、かいりきベア、まらしぃなど有名クリエイターが大集結
2026年4月30日から5月4日まで、横浜エリアにて複合アートイベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』が開催されます。
本イベントは横浜駅〜新高島駅周辺の6会場を舞台に、ライブパフォーマンスやイラスト展示、映像上映、参加型企画などが展開されます。
メインビジュアルは『初音ミク』の生みの親とも言えるイラストレーター・KEI氏による描き下ろし。
さらに、ライブパフォーマンスには「かいりきベア」「まらしぃ」「きくお」、360°ムービーには「はるまきごはん」「Kanaria＆LAM」など、ネット発の音楽シーンを牽引するクリエイター陣が名を連ねます。
「ボカロ文化」を体感できる複合アートイベントを横浜で開催！ 進化し続ける「創作の輪」の目撃者になろう！
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之、以下クリプトン）は、ボカロ文化を体感できる複合アートイベント「Project Circles -ミクたちとの共振-」（主催：Project Circles実行委員会）の開催決定をお知らせいたします。
2026年4月30日（木）〜5月4日（月・祝）までの5日間にわたり、横浜駅〜新高島駅周辺の6会場で「音楽」「イラスト」「映像」をはじめとした多様な創作ジャンルのパフォーマンスを展開。
初音ミクらバーチャルシンガーたちを起点に拡がったインターネット発の創作の輪を、まちの至るところで体感していただけます。
想像を超える「共振」の幕開けに、どうぞご期待ください。
「Project Circles」公式WEBサイト：https://pjcircles.com/
「ボカロ文化」は一人ひとりの創作意欲から始まり、共振して輪になった。
現在「ボカロ文化」として親しまれているインターネット発の創作文化が花開いたのは、2007年のことでした。
当社が企画・開発した歌声合成ソフトウェア『初音ミク』の登場をきっかけに、同ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、「ボカロ文化」という言葉が浸透するほどの文化現象が起こったのです。
一人ひとりの創作意欲から始まったこの現象は、ジャンルを超えて共振し合い、多様な輪（サークル）となって、巨大なうねりを生みました。
また、その過程において『初音ミク』はソフトウェアの枠を超え、たくさんの方が作った音楽を歌うバーチャルシンガーとしても、ライブパフォーマンスなどを披露するようになりました。
「Project Circles -ミクたちとの共振-」では、こうした「ボカロ文化」をより身近に感じ、「創る」楽しさを知る機会や実際に何かを創る機会を創出することを目的に、様々な創作ジャンルのパフォーマンスや、参加型の企画を展開いたします。
当社が展開する6名のバーチャルシンガー全員（『初音ミク』『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』）が集うメインビジュアルは、『初音ミク』のキャラクターデザインを担当してくださったイラストレーター・KEIさんによる描き下ろしです。
本日のティザーサイト公開にあわせて情報解禁となった協力クリエイターは、まだほんの一部です。
イベントの全貌は今後順次公開してまいります。
このゴールデンウイークは一緒に、横浜を舞台とした新しい形のアートイベントを楽しみましょう！
Project Circles -ミクたちとの共振- 開催概要
開催期間
2026年4月30日（木）〜5月4日（月・祝）
開催場所
コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA、KT Zepp Yokohama、YOKOHAMA COAST garage+、Art Center NEW、横浜シンフォステージ、ヤマハミュージック 横浜みなとみらい（Music Canvas エリア）
企画内容／協力クリエイター
〈ライブパフォーマンス〉かいりきベア、まらしぃ、きくお、ミクシンフォニー（小編成）
〈360°ムービー〉はるまきごはん、Kanaria＆LAM、きくお
〈ストリート／野外ステージパフォーマンス〉後日発表
〈イラスト／アートショーケース〉KEI、たま
上記に加え、RADIO MIKU連携企画、DJ／クリエイター紹介イベント、新高島駅アート企画、横浜シンフォステージ／YAMAHA連携企画、野毛大道芸連携企画を実施予定。
※協力クリエイターは順不同・敬称略
※企画・協力クリエイター情報は、2026年2月9日時点のものです
公式WEBサイト
https://pjcircles.com/
公式Xアカウント
https://x.com/pj_circles
主催
Project Circles実行委員会
▼「VOCALOID（ボーカロイド／通称：ボカロ）」とは
本来の定義は、ヤマハ株式会社が2003年に開発した、歌詞とメロディー（楽譜情報）を入力するだけで楽曲のボーカルパートを制作できる歌声合成技術および、その応用ソフトウェアの名称・呼称。
いまでは歌声合成ソフトウェア（VOCALOID以外の技術を用いた同種のソフトウェアを含む）を使用した楽曲全般が「ボカロ曲」と呼称されており、音楽シーンにおいては「ボーカロイド」がひとつのジャンル名として用いられることがある。
※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です
▼『初音ミク』とは https://piapro.net/
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。
パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。
本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。
今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。
2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに50都市で120公演を巡演。
2025年11月にはシリーズ初のアジアツアーを完走、2026年には北米ツアーを控えている。
他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。
※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー
＜会社概要＞
会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
代表者：代表取締役 伊藤博之
所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F
設 立：1995年7月
サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。
得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。
掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。
北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。