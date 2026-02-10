ËÜÌ¿¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥¢¥é¥µ¡¼½÷»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¥Ð¥º¤ë¡ª¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥â¥Ö½÷»Ò¤ÎÎø°¦¤¬»É¤µ¤ë¡ÚÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÌ¡²è²È¡¦¹Á¶è¥«¥ó¥Ê¤ËÊ¹¤¯¡Û
X(µìTwitter)¤Ç¡ÈËü¥Ð¥º¡É¤òÏ¢È¯¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Ìó7.9Ëü¿Í¤òÊú¤¨¤ëÆæ¤ÎÌ¡²è²È¡¦¹Á¶è¥«¥ó¥Ê(@mina_kan_chan)¤µ¤ó¡£¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·Ï¢ºÜ¡ÖÅìµþ¥â¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ ¡Á¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¡Á¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î·²Áü·à¡×¡£¾¯½÷Ì¡²è¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÆ´¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½¼Â¤Ç¤ÏÏÆÌò¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ëºîÉÊ¤À¡£
¹Á¶è¥«¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯3·î¤«¤éÅê¹Æ¤ò³«»Ï¤·¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤Ç7Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖÎø°¦¡×¡Öº§³è¡×¡Ö°Ç¿¼¡×¤ò¼´¤Ë¡¢ÃË½÷¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ä½÷À¤¬Êú¤¨¤¬¤Á¤Ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡£´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤ò±Ô¤¯Âª¤¨¤¿É½¸½¤ÏÂç¤¤Ê¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢°úÍÑ¥Ý¥¹¥È¤ä¥ê¥×¥é¥¤¤ÇµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Ï¢ºÜºî¡ÖÅìµþ¥â¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ ¡Á¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥×¤Î°Û¤Ê¤ë¡È¤³¤¸¤é¤»¡É¤òÊú¤¨¤¿25ºÐ½÷À4¿Í¤ÎÎø°¦·²Áü¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ºî¼Ô¤¬¸ì¤ë¡¢¥Ð¥º¤È¤Îµ÷Î¥´¶
X¾å¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÁÇÀ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Á¶è¥«¥ó¥Ê¤µ¤ó¡£ºîÉÊ¤¬ÅÙ¡¹¥Ð¥º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£»¿ÈÝ¤¬½¸¤Þ¤ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤À¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¿´¾ðÉÁ¼Ì¤Î¸»Àô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÇÆ±»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¢£¡È´ª°ã¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤òÉÁ¤Â³¤±¤ëÍýÍ³
Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡È´ª°ã¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö´ª°ã¤¤¤·¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃ¸¡¹¡£²ÁÃÍÈ½ÃÇ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤º¡¢´Ñ»¡·ë²Ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þº¹¤·½Ð¤¹»ÑÀª¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ÈµÄÏÀ¤ò´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ï¢ºÜ¤Ë¹þ¤á¤¿°Õµ¤¹þ¤ß
¿·Ï¢ºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖX¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤è¤ê1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¾ÃÈñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÉ¤ßÌ£¤Ç¡¢¥â¥Ö¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¿¼¤¯Àø¤ë¹½¤¨¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¹Á¶è¥«¥ó¥Ê(@mina_kan_chan)
