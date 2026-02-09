¡Ö¤Ê¤Ç¤ë¤À¤±¤Ç¥¥ì¥¤¤Ê·ì¿§´¶¡×¿Íµ¤¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥é¥¯¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥¯¡×¤ÎÁª¤ÓÊý
¿Íµ¤¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤òÀ¹¤ëÆü¤Î¥Á¡¼¥¯¡×
ÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡ÖÅ¬Åö´¶¤Î¤¢¤ë¡×¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¼ê¿ô¤ò¾Ê¤¤¤Æ¡¢¸ú¤«¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤·¤Ü¤ë¤³¤È¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë´é¤È¤Ï¡£´é¤Î°õ¾Ý¤òº¸±¦¤¹¤ë¥Á¡¼¥¯¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¡¢ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ë¤Ä¤±Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤ä»È¤¨¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤òÌÖÍå¡£
¾þ¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÌÜ¤ò°ú¤¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÈþ¤·¤µ¤ÎÈë·í¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤òÀ¹¤ë¥á¥¤¥¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Á¡¼¥¯¤ÎÁª¤ÓÊý¡¦»È¤¤Êý¤ò¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯²¬ÅÄÃÎ»Ò¤µ¤ó¤¬²òÀâ¡£
Hair&Make-up¡¿²¬ÅÄÃÎ»Ò¤µ¤ó
¤½¤Î¿Í¼«¿È¤Î¿Ä¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿§¤Ã¤Ý¤¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ë¥á¥¤¥¯¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÞÂÎ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤âÀä¤¨¤Ê¤¤¡£
¡ÖÂç¿Í¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥¯¤Î¤È¤é¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£·ì¿§´¶¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¤¬³èÌö¡£º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¹¤¯Çö¤¯ÅÉ¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤³¤ä¤«¤Ç¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿È©°õ¾Ý¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò´Þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤é¡¢¼«Á³¤Ê·ì¿§¤òÉ½¸½¤Ç¤¡¢¥¥ì¥¤¤ÊÃæ¤Ë¤â¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÉº¤ï¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê²¬ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤«¤é¥Õ¥ë¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¡Ö¹â²ÔÆ¯¤Ç¤¤ë1ËÜ¡×
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È ¥«¥é¡¼¥¯¥ì¥è¥ó 126¡¿¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡¡¥Á¡¼¥¯°Ê³°¤Ë¡¢¥¢¥¤¤È¥ê¥Ã¥×¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡£È©¤Ê¤¸¤ßÎÉ¹¥¤Î¥µ¡¼¥â¥ó¥Ô¥ó¥¯¡£¥¯¥ê¡¼¥ß¥£¤Ê¼Á´¶¤Ç¤Û¤«¤Î¥³¥¹¥á¤È¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£
½Å¤Í¤Æ¤â¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ö¤¯¤¹¤ß¥Ô¥ó¥¯¡×
¥Ý¥Ã¥È ¥ë¡¼¥¸¥å ¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È ¥Þ¥Ã¥È ¥ß¥å¡¼¥Æ¥£¥É¥Ô¡¼¥Á¡¿¥Ü¥Ó¥¤ ¥Ö¥é¥¦¥ó¡¡¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¾õ¤Î¼Á´¶¤¬È©¤Î¾å¤Ç¥Ñ¥¦¥À¥ê¡¼¤ËÊÑ²½¤·¡¢¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ä¤¹¤¯½Å¤Í¤ä¤¹¤¤ËüÇ½¼Á´¶¡£¥ê¥Ã¥×¤Ë¤â»ÈÍÑ²Ä¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÈ¯¿§¤Î¥Ú¡¼¥ë¥³¡¼¥é¥ë
¥È¡¼¥ó ¥Ú¥¿¥ë ¥Õ¥í¡¼¥È ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å 02¡¿¥È¡¼¥ó¡¡Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¡¢Á¡ºÙ¤Ç¤ä¤µ¤·¤²¤ÊÈ©°õ¾Ý¤Ë¡£¥¥áºÙ¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¡¢È©¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¸«¤»¤Ê¤¬¤é·ì¿§´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£
