「子孫繁栄できないやつじゃんw」勇気を出して男性不妊を告白した夫に、親友が浴びせた言葉の暴力【作者に聞く】
【漫画を読む】『不妊の原因は俺…』と打ち明ける夫だが…!?
ぺ子さん(@peko_comic)は、SNSやブログを中心に実話に基づいた作品をいくつも公開している。SNSに投稿された『原因は、俺…？』という作品は、フォロワーの実体験をもとに描かれ、注目を集めている。本作を紹介するとともに、不妊治療の経験がある作者に、本作に登場する夫の心境などについて聞いた。
■勇気を出した告白への「残酷な返答」
仲がよい同僚の木嶋さんに「不妊の原因は俺なんだ…」と打ち明けた夫・えーいちさん。精子を採取する手術では麻酔が効かなかった体験談などを話すと、木嶋さんは「痛みってどれくらい続くの？」と聞く。
えーいちさんが「手術後の痛みは数日後に引いてきた」と話すと、木嶋さんは明るい口調でこう言った。「なんだ、じゃあ悩む必要全くないじゃんか！」
さらに、木嶋さんの口からは信じられない言葉が飛び出す。「お前、サバンナのライオンじゃなくてよかったな！子孫繁栄できないやつじゃん！」
お酒の席なので、木嶋さんが冗談で言っていることは、えーいちさんもわかっている。けれど、夫婦で長い間真剣に悩んできたことだ。気が許せる同僚にそんなふうに言われてしまい、さすがに堪えるえーいちさんであった…。
■「誰かに聞いてほしかった」夫の心理
夫は同僚に「不妊の原因は俺なんだ」と打ち明けたが、そこには相当な勇気が必要だったはずだ。この点について、作者のぺ子さんはこう推察する。
「えーいちさんも、『誰かに今の気持ちを打ち明けたい』という思いもあったのかもしれません。なかなか他人に話すことができない話題ですが、自分のなかにため込んでいくのも限界があるんですよね」
■「男性不妊」への理解不足
男性不妊の割合は決して低くないが、周囲に理解されにくいことから、えーいちさんもかなり苦労されたようだ。ぺ子さんは自身の経験も踏まえ、こう語る。
「女性でも、不妊治療の大変さは周りに理解されないくらいなので、男性が治療のことを周知するのはなかなか難しいと思います。『不妊の原因の半分は男性』とも言われるんですけどね…」
ぺ子さんのSNSやブログでは、そのほかの作品も投稿されている。興味がある人はぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：ぺ子(@peko_comic)
