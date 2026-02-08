「金印純正ごま油」などで知られるかどや製油（東京都品川区）が、キッチンカーで全国9都市を巡って、純正ごま油の魅力を届ける新企画「かどやのごまたび」を2月20日から期間限定で実施します。

【えっ？】コレがキッチンカー設置予定場所の詳細です！ おいしそうな弁当ボックス全3種も！

同企画は、純正ごま油を使用した2種類のメニューを提供。主食（白米）・主菜1品・副菜2品を一皿で楽しめる「究極の純正ごま油BOX」と、各開催地域で長年親しまれてきた食品メーカーと純正ごま油がコラボした「ご当地限定スープ」を販売。価格はBOXが500円（以下、税込み）、スープが200円です。

開催場所は、2月20、21日が同社の創業地である香川・小豆島、3月6、7日が福岡、13、14日が広島、19、20日が大阪、27、28日が愛知、4月10、11日が宮城、17、18日が北海道、24、25日が千葉、5月1、2日が東京という予定になっています。

「究極の純正ごま油BOX」は、ごまに精通する同社社員の“推し”を詰め込んでおり、ごま油を入れて炊いた白米やごま油を使ったブロッコリー、ニンジンの副菜とすべてのメニューに「純正ごま油」を使用。主菜は、「から揚げ」「豚肉の香味焼き」「麻婆豆腐」の3種類の中から1品を選べます。

「ご当地限定スープ」の詳細は後日発表。コラボするメーカーは、小豆島がヤマロク醤油（しょうゆ）、福岡がダイショー、広島が川中醤油、大阪がヒガシマル醤油、愛知がイチビキ、宮城が仙台味噌醤油、北海道がベル食品、千葉がヤマサ醤油となっています。東京は後日、後日発表されるとのことです。

同企画の開催を記念して、最大5000円分の「QUOカードPay」などが当たるSNSキャンペーンも同時に実施されます。

