デザインでそれぞれの個性を発揮

イタフラ、という言葉がある。もちろん自動車業界的には『イタリア車、フランス車』のことで、趣味性の高い両国のカーブランドたちを称したものだ。

【画像】シトロエンの真骨頂を発揮！特別仕様車『ベルランゴ・マックスXTRグリップコントロールパッケージ』 全32枚

最近は両国を代表するカーブランドを束ねる『ステランティス・グループ』になったことで、イタフラの素材を上手に共用している印象だ。中でも『シトロエン・ベルランゴ』、『プジョー・リフター』、『フィアット・ドブロ』などのいわゆる『ユーロ・ミニバン』はきょうだい車でありながら、主にデザインでそれぞれの個性を発揮している。



特別仕様車、『シトロエン・ベルランゴ・マックスXTRグリップコントロールパッケージ』。 平井大介

今回取り上げるのは昨年9月に登場した特別仕様車、『シトロエン・ベルランゴ・マックスXTRグリップコントロールパッケージ』だ。具体的には以下の装備が特徴となっている。

・アドバンストコンフォートシート

・専用ファブリックシート

・グリップコントロール（サンド、マット、スノーモードあり）

・専用レッドカラーアクセント

・アンダーガードデコレーション

・専用17インチアロイホイール

・初採用のボディカラー『グリ・アルタンス』

中でも大きいのは、専用ファブリックのアドバンストコンフォートシートだろう。ホームページの解説をそのまま引用すると、『包み込まれるような座り心地のシトロエン独自の快適シートをフロントに採用』とされる。

実はステランティス・ジャパンの広報車駐車場で見かけて、担当氏から「これいいですよ〜」と勧められたのが、お借りしたきっかけだ。ちなみに現行ベルランゴ自体を当コラムで扱うのは#10以来、2回目となる。

取材車は5人乗り2列の標準ボディだが、7人乗り3列のロングも用意される。最近は輸入車ミニバンも3列シートが売れるようで、実はロングが本命という方も多いのではないか。

気になる価格は439万2500円で、昨今の為替レートを鑑みると、かなり頑張った数字と言えるだろう。ロングは487万2500円だ。

『超快適』というより『じわじわ快適』

このアドバンストコンフォートシートは、結論から書けば素晴らしいものだった！ これだけで選ぶ理由になると断言できるほど。座った瞬間はそれほどでもないが、気が付けば長距離の疲れが少ないのだ。『超快適』というよりは、『じわじわ快適』と書く方がしっくりくる。

また、タイヤが16から17にインチアップしているが、乗り心地への影響は感じられず、むしろ走りのしっかり感に貢献している印象。足まわりは相変わらずよく粘り、こんな大柄なボディなのに、コーナーで鼻先がよく入ってくるのには毎回驚かされる。



専用ファブリックのアドバンストコンフォートシートを装備。 平井大介

エンジンは130ps/30.6kg-mの1.5L直列4気筒ディーゼルターボで、これがまあよく走る、走る。ディーゼルらしくトルクフルで力強く、エンジン音は意外と静か。今回はずっと空荷状態で走ったが、ある程度荷物を載せても十分に走りそうな雰囲気。適度な熟成感もあり、乗れば乗るほど、もしやこのディーゼルは名機なのでは？ と本気で思い始めている。

満タン時でメーターの走行可能距離は900kmを示しており、これは長距離に出ようとするドライバーに勇気を与える数字だ。参考までに今回は高速道路を中心に433kmを走って、平均燃費は17.2km/Lを示した。

装備面ではナビゲーションを装備しないのが潔く、グーグルマップのヘビーユーザーである筆者は、アップル・カープレイで接続したので問題なし。他にも、国産車でよく見られる日本人的『痒い所に手が届く』装備はないかもしれないが、逆に余計な装備はついていないという見方もできる。これは良し悪しではなく、思想の違いだ。

むしろ好きになりつつある

シトロエンはデザイン世代交代の最中で、このベルランゴもマイナーチェンジで新世代フェイスになった。当初は違和感があったものの、慣れてきたら、むしろ好きになりつつある。それはクルマ自体の印象がいいことと、無関係ではないだろう。

惜しいのはテールゲートが跳ね上げ式なことくらいで、日本の狭い駐車場環境では、ちょっと不便に感じる場面もあった。ただし2列目シートを倒すのが容易で、ゲートが開かない時はそこからアプローチできたのと、テールのガラスだけ開閉可能とすることで、多少カバーできている。



テールゲートは跳ね上げ式だが、このようにガラスだけ開閉が可能だ。 平井大介

シトロエン・ベルランゴは、動きが軽快で、乗り心地もよく、毎日使っていて疲れが少ない。こういった快適さは、まさにシトロエンの真骨頂だ。それでいて燃費もよく、その全てはユーロ・ミニバンとしての底力を感じさせるもの。

ただし違う側面から見ると、これは電動化していないからの強みとも言えるわけで、長年慣れ親しんだものの延長にあるのだから、しっくり来たのは当然なのかもしれない。ならばシトロエン・ベルランゴは、新車で買えるうちに手に入れておきたいクルマだと、改めて思ったのである。

……実は今回のコラム、ベルランゴとプジョー3008の比較を書く予定が、ベルランゴだけでこの長さになってしまいました。というわけで、当コラムはしばらくフランス車の話が続く予定です。