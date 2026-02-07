2026年春の新作ガチャ50種以上を初公開！タカラトミーアーツ『ガチャ沼展 - のぞくたび、深くハマる。』

タカラトミーアーツは「ガチャ®」の企画と編集の裏側に触れられるイベント『ガチャ沼展 - のぞくたび、深くハマる。』を開催！

2026年2月7日（土）・8日（日）の2日間、東京・原宿の「WITH HARAJUKU HALL」にて開催されます。

新作アイテムの展示や、歴代マシンのヒストリー展示など、ガチャの魅力に深くハマれるイベントを紹介します！

タカラトミーアーツ『ガチャ沼展 - のぞくたび、深くハマる。』

日程：2026年2月7日(土) 〜 2月8日(日)

時間：

・2月7日(土) 11:00〜19:00（※11:00〜12:00はエリア限定先行開場）

・2月8日(日) 10:00〜16:00

会場：WITH HARAJUKU HALL（東京都渋谷区神宮前１丁目14-30 3F）

入場料：無料（※事前予約優先制）

主催：株式会社タカラトミーアーツ

タカラトミーアーツは、「ガチャ®」（カプセルトイ）の日本上陸から61年目を迎える2025年、ガチャの新たな魅力を存分に楽しめるイベントを開催します。

会場では、2026年春に発売予定の最新ガチャ50種類以上が初公開されるほか、タカラトミーアーツの代表的なブランドの企画背景をひも解く展示などが行われます。

「ちょっと不思議で、なんだか気になる」--そんなガチャの世界の“沼”をのぞくことができるイベント内容を詳しく紹介していきます。

2026年春の「新作ガチャ」50種以上を初公開

会場内の「予約優先エリア」では、

2026年春に発売予定のガチャ50種類以上を一挙公開。

発売前の最新アイテムの全貌を、どこよりも早くチェックできる貴重な機会となっています。

企画の裏側をひも解く「Gacha with Style」

タカラトミーアーツの個性あふれるガチャブランドを、スタイルやフォーマットごとに分類して展示するコーナー「Gacha with Style」も登場します。

・「肩ズンFig.」シリーズ：相手の肩にズンと頭をもたれる仕草が可愛い人気フィギュア

・「パンダの穴」：異色のアイデアが光るシリーズ

・「Hide＆Seek」：かくれんぼをテーマにしたシリーズ

作り手のこだわりや企画背景をひも解く展示となっており、企画者の脳内にある「ガチャのアイデアの沼」をのぞくことができる展示です。

昭和・平成・令和を振り返る「歴代ガチャ展示」

1965年にペニイ商会によってアメリカから持ち込まれた当時のマシンから、2000年代のガチャまでを展示するヒストリーコーナーを展開。

当時の子どもたちが熱中したおもちゃを振り返りながら、昭和レトロや懐かしさを感じられる空間になっています。

先行販売＆フォトスポットも充実

会場では展示だけでなく、物販や体験コンテンツも充実しています。

2026年上半期発売予定の新商品ガチャのうち、22種をいち早く購入可能。

ガチャから生まれた新フィギュアシリーズ「PERIHAPI!（ペリハピ！）」のポップアップショップを併設。

先行販売アイテムを購入することができます。

ガチャピン・ムックがガチャアンバサダーに

イベントの開催を記念して、世代を問わず愛されている

ガチャピンと

ムックが、この日限定の「ガチャアンバサダー」に就任！

予約優先エリアのコンテンツなどを楽しみました☆

「ガチャ」というカルチャーの奥深さに触れ、思わず“沼”にハマってしまう2日間。

タカラトミーアーツ『ガチャ沼展 - のぞくたび、深くハマる。』は、2026年2月7日（土）よりWITH HARAJUKU HALLにて開催です！

©ガチャムク

※「ガチャ®」は株式会社タカラトミーアーツの登録商標です。

