元虹コン＆でんぱ組・根本凪、ふわふわバスト＆柔肌“ねもボディ”披露 約７年ぶりとなる待望の一冊
3月末でアイドル卒業と芸能活動の一時休止を発表している根本凪のメモリアル写真集（2月18日発売）のタイトルが『根本凪2nd写真集「プリズム」』に決まり、カバー書影と先行カットが解禁された。
【写真】ピンクの肩出しレースワンピで“ねもボディ”を披露
本作は、1st写真集から約7年ぶりとなる待望の一冊。撮影地には、東洋と西洋の文化が交差するマカオを選び、異国情緒あふれる街並みの中で、根本の多面的な魅力を切り取っている。新たなステージへと歩み出す彼女の現在地を映し出した、まさに集大成といえる内容だ。
通常版のカバーには、ベッドの上でこちらを見つめるブルーのランジェリー姿を採用。艶やかさと大人の気品が漂う1枚で、誘うような視線が印象的な表紙に仕上がっている。一方、Amazon限定の特装カバー版では、翠色のレースボディスーツ姿で“ねもバスト”をぎゅっと寄せたカットを使用。上目遣いの表情が際立つ、よりセクシーなビジュアルとなっている。
今回公開された先行カットは2点。1点目は、ピンクの肩出しレースワンピースでマカオの街を歩く姿を収めたもので、根本自身も「ガーリーでお気に入りの衣装」と語る1枚だ。アイドルとしてのイメージを体現したスタイルで、卒業記念にふさわしいカットとなっている。
もう1点は、花柄のチューブカット水着姿で、海辺の木立の中ではしゃぐシーン。差し込む木漏れ日が、柔らかなボディラインを照らし出し、ナチュラルな色気を演出している。このカットは、カバー裏表紙にも使用されている。
根本は茨城県生まれ。2014年に「虹のコンキスタドール」としてデビューし、17年には「でんぱ組.inc」に加入。22年に両グループを卒業後はソロ活動を開始し、Vtuberとしても活躍してきた。26年3月をもってアイドル卒業とタレント活動休止を予定しており、本作はその節目を刻むメモリアルな写真集となる。
