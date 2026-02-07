大好きなハスキー犬と一緒に過ごしていたら、子猫が甘えん坊全開になって…？思わず笑ってしまうほど距離が近い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で53万9000回再生を突破。「仲良し」「愛おしい」「癒されました」といった声が寄せられています。

【動画：子猫の面倒を見るシベリアンハスキー→完全に距離感がバグっている光景】

ハスキー犬と子猫の距離感がバグっている！？

TikTokアカウント「chiiiiikwa28」には、シベリアンハスキーの「ローズ」ちゃんと子猫の「ロイ」くんの日常が投稿されています。ローズちゃんはとても優しいお姉さんで、いつもロイくんの面倒を見てくれているそう。この日も2匹がクレートの中で、一緒に過ごしていたら…？

なんと甘えん坊全開になったロイくんは二本足で立ち上がり、ローズちゃんのお耳をハムッとくわえてしまったとか。さらにお耳をペロペロと舐めて「お姉ちゃん、大好き～！」と愛を伝えるロイくん。距離が近すぎて一体化しそうになっている2匹に、思わず笑ってしまいます。

仲良しすぎる2匹が尊い

ローズちゃんは「もうちょっと離れてよ」と訴えるように身じろぎしたのですが、ロイくんはぎゅっと抱きついて「やだ！離れたくない！」と主張。その後もロイくんはローズちゃんをがっちりホールドして、全力で甘え続けていたそう。

一方のローズちゃんはロイくんの愛が重すぎて、ちょっぴり困惑気味…。しかしなんだかんだロイくんが可愛いようで、「仕方ないな～…」というように愛を受け止めてあげていたとのこと。距離感がバグるほど仲良しな姿は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎる」「一生見てられる」「愛が強いｗ」「ハスキーさん優しい」「猫ちゃんは幸せね」「ほっこりする」といったコメントが寄せられています。

お昼寝中も甘えん坊全開

ロイくんはローズちゃんのことが好きすぎて、お昼寝をする時もピタッとくっついているそう。そして途中で甘えたくなったら、「構って～」と遠慮なくお耳をハムハム…。

安眠を妨害されたら怒るのが普通ですが、心優しいローズちゃんはロイくんに寄り添い続けて寝かしつけてくれるのだとか。いつまでも2匹には、本当の姉弟のように仲良しでいてほしいですね。

ローズちゃん＆ロイくんの可愛い姿や愛にあふれた日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「chiiiiikwa28」をチェックしてくださいね。

