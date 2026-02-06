交流サイトに「総統の首斬れ」 台北地検、投稿の男を起訴／台湾
（台北中央社）台湾台北地方検察署（地検）は6日、インターネットの交流サイトに「頼清徳（らいせいとく）総統の首を斬れ」などと頼総統の殺害を呼びかける言論の投稿をしたとして、台北市内に住む男（42）を「公衆恐喝罪」や「安全恐喝危害罪」で起訴した。
起訴状によると、男は、最大野党・国民党の立法委員（国会議員）計31人を対象に、昨年7〜8月に行われたリコール（解職請求）投票を巡る一連の動きや両岸（台湾と中国）情勢に不満を抱き、昨年3月、3回にわたり頼総統の殺害を呼びかける投稿をしたという。
男は、中国から交流サイト「スレッズ」に接続し、「青鳥（国民党や野党・民衆党に反対する勢力）を駆除し、頼清徳の首を斬れば、東アジアは平和になる」、「青鳥を殺して、台湾を救え。1人1発、頼清徳の首を斬れ、全員に責任がある」などと投稿していた。
地検は、男が複数回にわたりどう喝的な言論をし、社会秩序に重大な危害をもたらし、社会と人々に強い不安を与えたとし、地方法院（地裁）に対し厳罰を求めた。
（林長順／編集：齊藤啓介）
