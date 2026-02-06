渡辺美奈代、サイゼで大食い…家族＆仲間９人で合計65品
歌手でタレントの渡辺美奈代が４日、オフィシャルブログを更新。家族や仲間たちとイタリアンファミリーレストラン『サイゼリヤ』を訪れ、“総勢９人・合計65品”という驚きの大食いエピソードを明かし、反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺は「サイゼで大食い！」と題してブログを更新。「総勢９名でサイゼリヤに行ってきました！」と報告し、メニューを笑顔で持った渡辺と“ミラノ風ドリア”を持った夫との仲睦まじい夫婦ショットやテーブルいっぱいにパスタやピザ、グラタン、サラダ、チキン料理などの定番メニューに加え、デザートまでずらりと並んだ“大人数ならでは”の豪快な食事風景を公開。
食事の締めくくりについては「最後はデザートと間違い探し笑」とつづり、サイゼリヤ名物の“間違い探し”を楽しむ様子ものぞかせ、最後は「動画でもぜひご覧ください！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「万歳万歳・・・最高デスね！！！ 」「いいね最高ね」「楽しそう」「いっぱい 食べられるって幸せですよね」などの声が寄せられている。
