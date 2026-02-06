WBC,Inc.が各球団のロースターを発表

野球日本代表「侍ジャパン」の最終ロースターが5日（日本時間6日）、WBC,Inc.から発表された。3月に控える第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する30人が正式に決定。大谷翔平投手（ドジャース）らが名を連ねた。

2023年大会に続く世界一を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は、昨年末に大谷の他、菊池雄星投手（エンゼルス）など先行メンバー8人が決定。16日には菅野智之投手（オリオールズFA）や佐藤輝明内野手（阪神）ら新たに11人が発表され、計19人が決まっていた。

井端弘和監督、日本野球機構の中村勝彦事務局長が都内のホテルで会見を開き、新たに10人を発表。山本由伸投手（ドジャース）、岡本和真内野手（ブルージェイズ）、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）らが追加選出された。前回大会でもメンバー入りした吉田や佐々木の名前は呼ばれなかった。

さらに1月に山本由伸投手（ドジャース）、岡本和真内野手（ブルージェイズ）、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）らが追加選出。3日（同4日）に“最後の1枠”吉田正尚外野手（レッドソックス）が発表されていた。メジャーリーガーは過去最多9人が選出された。（Full-Count編集部）