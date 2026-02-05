受賞歴ある水沢うどんを立ち食いで！大澤屋「マグカップうどん」

群馬県の老舗水沢うどん店・大澤屋が、2025年2月3日より伊香保石段街で「マグカップうどん」の提供を開始。

大澤屋「マグカップうどん」

提供開始日：2025年2月3日（月）から。

販売場所：伊香保石段街（群馬県渋川市）。

大澤屋は、群馬県を代表する水沢うどんの名店です。

今回登場するのは、マグカップに入った立ち食いスタイルのうどん。

温泉街を散策しながら、本格的な水沢うどんを手軽に味わえます。

「未来の食卓賞」受賞の冷凍マグカップうどん

大澤屋の冷凍マグカップうどんは「未来の食卓賞」を受賞した実力派。

電子レンジで温めるだけで、コシのある水沢うどんを自宅でも楽しめます。

忙しい日の食事や、夜食にもぴったりの手軽さが魅力です。

バレンタイン限定メニュー

バレンタイン期間中は、ハート型のお揚げをトッピングした限定メニューが登場。

甘く煮付けたお揚げがハート型にカットされ、見た目もかわいらしい一杯に仕上がっています。

大切な人との温泉旅行や、カップルでの石段街散策にぴったりです。

オンライン試食セット

価格：1,980円（税込）。

伊香保まで足を運べない人向けに、オンライン試食セットも用意。

自宅にいながら、受賞歴のある水沢うどんを体験できます。

水沢うどんは、日本三大うどんのひとつに数えられる群馬県の郷土料理。

伊香保温泉（群馬県渋川市）への観光と合わせて楽しむのがおすすめです。

オンライン試食セットなら、遠方に住んでいても本場の味を気軽に試せます。

バレンタイン限定メニューは期間限定のため、早めの来店がおすすめ。

大澤屋「マグカップうどん」の紹介でした。

FAQ

Q. マグカップうどんはいつから提供されますか？

A. 2025年2月3日（月）から提供開始です。

Q. どこで食べられますか？

A. 群馬県渋川市の伊香保石段街で提供されます。

Q. オンラインで購入できますか？

A. オンライン試食セットが1,980円（税込）で販売されています。

Q. バレンタイン限定メニューとは何ですか？

A. ハート型にカットされたお揚げがトッピングされた特別メニューです。

Q. 水沢うどんとはどんなうどんですか？

A. 日本三大うどんのひとつで、群馬県を代表するコシの強い郷土料理です。

