【より温まる為のバスソルト入浴】最後体を流すor流さない？どっちが正解⁉医師が解説

今日はしっかりお風呂に浸かろう、という日に手に取る人も多い〈バスソルト〉。でも入浴後、「体を流すべき？」「流さないほうがいい？」と迷ったことはありませんか？

医師の石原新菜先生に、その正解と、より温まる入浴剤の選び方をききました。

バスソルトを使うときは「最後に体を流さないで出る」が正解！

バスソルトを使うときは、シャワーなどで体を洗い流さずそのまま出ましょう。ミネラルやマグネシウムが、体をしんからポカポカと温めてくれるだけではなく、塩のミネラル成分が皮膚表面をコーティングし、水分の蒸発を防ぐため、お風呂から出た後の湯ざめ防止にも。

炭酸ガス系の入浴剤も◎

炭酸ガス系の入浴剤を入れた湯ぶねに入ると、お湯に溶け出した炭酸ガスが皮膚から吸収され、血管を拡張。すると血流がよくなるので温浴効果が高まり、体の深部までしっかり温まって、湯上がり後も湯ざめしにくくなります。

石原先生おすすめの入浴剤

バブ メディキュア

発汗リフレッシュ浴【医薬部外品】

6錠入り 858円（編集部調べ）

花王 TEL 0120-165-696

高濃度※ 炭酸によるストロング発泡が特徴。トウガラシエキス（湿潤剤）、高麗ニンジンエキス（湿潤剤）、温泉成分（炭酸水 素ナトリウム・炭酸ナトリウム）を配合。

※比較対象：花王 バブ ゆずの香り

バスソルトや入浴剤を上手に使って、冷えやすい季節のお風呂時間を味方に。今日の入浴から、体の芯まで温まる習慣を取り入れてみてください。

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）

教えてくれたのは……石原新菜先生

医師、イシハラクリニック副院長、健康ソムリエ講師。クリニックでの診察のほか、講演、テレビ出演、執筆活動など幅広く活躍中。『病気にならない蒸しショウガ健康法』（アスコム）など著書多数。