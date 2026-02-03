可愛すぎて罪♡おぱんちゅうさぎコラボお菓子がセブン先行登場
ゆるくて切ない表情がクセになる「おぱんちゅうさぎ」が、人気お菓子と夢のコラボ♡ひざつき製菓から、見た目も味もインパクト抜群のコラボスナック3種が登場します。チーズたっぷりの背徳系ポテチから、春気分を盛り上げるえびせん、さらに岩下の新生姜Ⓡとのトリプルコラボまで勢ぞろい。数量限定なので、見つけたら即ゲットがおすすめです♪
背徳感MAXなチーズピザポテチ
希望小売価格：213.84円(税込)
「おぱんちゅうさぎポテトチップスチーズピザ味」は、アメリカンなチーズたっぷりピザをイメージしたオリジナルフレーバー。
チーズパウダーとピザパウダーを別々に調合し、濃厚な味わいをしっかり楽しめる仕上がりです。
付着率にもこだわった、満足感の高い一袋は、おやつにもおつまみにもぴったり。
内容量：40g
発売日：2026年2月17日(火)より順次、全国のセブン‐イレブン店舗にて先行発売
※一般発売は2026年3月16日(月)より、全国のコンビニやディスカウントストア等にて販売予定
ふって完成♪知育菓子®新作「ハデグミ！」でインフルエンサー体験
春気分満点♡桜えび香るえびせん
希望小売価格：159.84円(税込)
「おぱんちゅうさぎしみわたるえびせん」は、桜の季節とピンクをテーマにした春らしい一品。
ひざつき製菓の人気商品をベースに、桜えびを50％*配合することで、海老の旨みと上品な甘みがパワーアップしています。
ピンク基調のパッケージと、少し切ないストーリー設定もファン心をくすぐります。
※本商品に含まれる「えび」のうち、50％が「桜えび」です。
内容量：30g
発売日：2026年2月17日(火)より順次、全国のセブン‐イレブン店舗にて先行発売
※一般発売は2026年4月1日(水)
岩下の新生姜Ⓡと夢のトリプルコラボ
希望小売価格：170.64円(税込)
「おぱんちゅうさぎ岩下の新生姜つな旨揚げ」は、岩下食品の「岩下の新生姜Ⓡ」とコラボした特別感たっぷりの一品。
さくっと軽いつな旨揚げに、新生姜パウダーの爽やかな酸味がマッチし、後引くおいしさに仕上がっています。イワシカⓇも登場するオリジナルパッケージは、思わず飾りたくなる可愛さです。
内容量：30g
発売日：2026年2月17日(火)より順次、全国のセブン‐イレブン店舗にて先行発売
※一般発売は2026年4月1日(水)
販売地域（すべて共通）：全国(数量限定。店舗により取り扱いのない場合がございます。予めご了承ください。)
推しと一緒に楽しむ限定おやつ♡
おぱんちゅうさぎの世界観をたっぷり詰め込んだコラボお菓子は、味もビジュアルも主役級。数量限定かつ先行発売なので、確実に手に入れたい人はセブン‐イレブンを早めにチェックして♪
おやつタイムはもちろん、ちょっとした癒しや推し活のお供にもぴったりなラインアップです♡