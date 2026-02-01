「プロレス・新日本」（１日、後楽園ホール）

ＮＥＶＥＲ無差別級王者ウルフアロン（２９）が８人タッグマッチで、２月１１日大阪大会の初防衛戦で迎え撃つ極悪軍団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の成田蓮（２８）との前哨戦に臨んだ。本隊のマスター・ワト（２８）がＩＷＧＰジュニア王者のＤＯＵＫＩからピンフォールを奪取。ウルフは１月４日東京ドーム大会での衝撃デビューから無傷の“８連勝”を飾った。

極悪レスラーのＥＶＩＬが１月末で退団し、ＨＯＴを引き継ぐ若頭の成田との抗争は日に日に激しさを増している。この日もゴング前から奇襲にあったウルフは、場外でのラフファイトで応戦したものの、栓抜きを使った凶器攻撃で悶絶。さらに、成田とのマッチアップではタックルや串刺しラリアットなど肉弾戦で優位に立ったものの、最近使用している変型の肩車は研究された様子で防がれると、その後には膝十字固めで左膝をガッチリと極められた。何とかロープブレークで難を逃れたものの、柔道時代からの古傷にダメージを食らった。

ワトの殊勲星につなげて無事に勝ち名乗りを受けたウルフは、バックステージで大量の汗を流しながら、「デビューして約１カ月、１日１日自分が強くなっていると実感できている。次の２・１１大阪でもっとステップアップできるようにやっていきます」と語った。抗争が激化している成田とは、２日の後楽園ホール大会でも再び８人タッグマッチで顔を合わせる。