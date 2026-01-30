松屋フーズ（東京都武蔵野市）のとんかつ専門店「松のや」が1月30日、同月28日から発売中の「シュクメルリチキンかつ定食」が“終売”について公式「X」アカウントで発表しました。

【画像】うわ…背徳感えっぐ！ コチラが松のやの「シュクメルリ」です！ おいしそう〜！！

「シュクメルリチキンかつ定食」は、同店の「チキンかつ」と、牛丼チェーン「松屋」の人気メニュー「シュクメルリ鍋定食」が初めてコラボレーションした商品。「チキンかつ」に、ニンニクの風味が効いた「とろ〜りチーズ」、サツマイモを合わせた一品です。

松のやの公式アカウントは、「大好評につき、週明け頃から順次終売となる店舗が出てきます。楽しみにしてくださっていた皆さま、ごめんなさい」と謝罪しています。

SNS上では「もう！？」「早過ぎませんか」「早いよ、定番商品にしてほしい」「ちょっと待って、販売期間1週間は過去最短レベルじゃない？」「はっや！さすがシュクメルリ…」と驚きの声が上がっています。

すでに食べた人からは「味は従来の松屋のシュクメルリと同じ味でした。チキンカツおいしかったです」「昨日のシュクメルリかつおいしかった。今日も食べたい」「チキンかつのバリエーションとしては最高にうまい！」「カリっとした衣がチーズで柔らかくなるものの、味は濃厚でおいしいです」「ご飯大盛りでも足りませんでした…」と絶賛する声が投稿されています。

「シュクメルリチキンかつ定食」の価格は990円（以下、税込み）。単品「シュクメルリチキンかつ」は730円。一部店舗を除く、全国の松のやで販売中です。気になる方は、ぜひお早めに！