【レトロかわいい】モールで作る21種の動物たち『モールの小さな動物たち』2月発売！
グラフィック社より、書籍『モールの小さな動物たち アンティークのぬいぐるみのようなレトロかわいいモールアニマル』が、2026年2月に発売される。
＞＞＞中面のサンプルページをチェック！（写真8点）
本書では、21種類・全72匹の個性豊かな動物たちを掲載。どれもふわふわとした質感と、どこか懐かしさを感じさせるレトロな雰囲気が魅力だ。
「基本の作り方」から「アレンジ作品」まで、すべての工程を写真で解説しており、制作の基本となる形をもとに、耳や足、しっぽなどのアレンジを加えることで、さまざまな動物が作れる。
完成したモールアニマルは、そのまま飾るのはもちろん、ミニチュア小物やドールと組み合わせて世界観を楽しむのもおすすめ。
ぬいぐるみが好きな人、ミニチュアが好きな人、ドールが好きな人におすすめの一冊だ。
