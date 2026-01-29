【PS5：システムソフトウェアアップデート「バージョン26.01-12.60.00」】 1月28日 配信

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、プレイステーション 5におけるシステムソフトウェア「バージョン26.01-12.60.00」へのアップデートを1月28日に配信した。

今回のアップデートは細かな機能を追加するものとなっており、Welcomeハブの「フレンドのアクティビティ」よりフレンドがプレイしているゲームへ直接アクセスできる機能が登場。また、一部のユーザーから順次展開される機能として、メッセージを閲覧したことを相手が確認できるようになる。こちらに関しては設定よりオンとオフを切り替えることができる。このほか、操作性やシステムの安定性の改善も図られている。

