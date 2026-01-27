Snow Man目黒蓮、中学生時代のモテエピソードを明かす「みんな教室に並んで…」

1月26日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』に出演したSnow Man・目黒蓮が、中学生時代の“モテエピソード”を明かした。

番組内で、“モテ期”は11〜15歳の頃だったと明かされた目黒は、「小学生の頃は、あまりモテてるなっていう感覚はなかったんですけど」「中学校に入ってからいきなりモテ期がきまして」と切り出した。

続けて、「初めて中学の教室に行ったら、2年生3年生の先輩たちがみんな教室に並んで、僕を見に来るんですよ」「でも、当時の僕はめちゃ怖くて、それで番長とかに呼び出されちゃって。“お前ファンクラブあるらしいな？”みたいな」と回顧。

しかし、“番長”から優しくしてもらったとして、「僕の中学校生活はもう終わったと思ったんです。最悪な俺の中学校生活が始まるんだこれからと思ったら、そこから、“もしなんか困ったこととかあったら言ってね”って」「そこから、番長に守られた最強な中学校生活を送った」と明かしていた。