「穿くだけで−3kg級」スタイルよくキレイに見える「パンツ・スカート選び」そのポイント

おのずと優美なシルエットが手に入り、エフォートレスに過ごせるしなやかなボトムス。歩くたびに流れるようなゆれ感が生まれ、抜けづくりにも効果的。脚をすらりと伸ばしスタイルアップをかなえる、頼もしいアイテムを厳選してお届け。







パンツのポイントは「よりよく見えるデザイン性」

シンプルなスタイリングのもの足りなさをおぎないながら、ラインをごまかしたり、長さ・細さを強調したり。わずかなデザインの力を利用して、よりキレイな姿へと近づける、コーディネート巧者なラインアップ。







ワーク感をなくして「ドレープを効かせたカーゴ」

イエローサテンカーゴパンツ／エトレトウキョウ 中に着たキャミソール／サヴィル サヴィ カーディガン／MANGO サングラス／ザ ベッドフォード ホテル（キングスター） バッグ／VASIC（ヴァジックジャパン） シューズ／バナナ・リパブリック



無骨なカーゴパンツを品よく促す、うるおいのあるサテン生地。空気をはらんだ大きなポケットが気だるげにツヤめき、リラックス感をかもしつつも優雅な見た目に着地。なびくようなロングカーディガンをひっかけて、気張らないIラインを構築。





スカートのポイントは「ひらつかないフレア」

タイトでもマーメイドラインでもない。動作とともに異なる表情があらわれるAラインスカート。落ち着いているのに強さもある、そんな上品なスカートがもたらすスタイルアップ効果にフォーカス。







穿くだけでエレガント

黒スカート／RIM.ARK（バロックジャパンリミテッド） 黒パフテックジャケット／UNIQLO 黒ロゴT／ホテルアンダースコア 眼鏡／ザ ベッドフォード ホテル（キングスター） 黒ブーツ／ブランドストーン（シードコーポレーション）



穿き続けてもキレイな形を保てるハリ感スカート。ソフトタッチながら上品に見えるなめらかでマットな質感。前後差のあるラッフルシルエットは穿くだけでドラマチックな見た目に。腰高見えを促し、短丈トップスとも相性がいいワイドなウエストバンド。







