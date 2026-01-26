週明け２６日の東京外国為替市場で、円相場は一時、前週末（午後５時）と比べて４円以上円高・ドル安の１ドル＝１５３円台後半をつけた。

約２か月ぶりの円高水準となる。日米当局が前週末、為替介入に備えて市場参加者に為替水準を尋ねる「レートチェック」を実施したとの見方が広がり、急速な円高が進んでいる。

円相場は２３日、日本銀行の植田和男総裁が今後の利上げペースについて具体的に言及しなかったことなどで１ドル＝１５９円台まで円安が進んだが、夕方に１５７円台前半まで急騰。その後のニューヨーク市場では一時、１５５円台半ばをつけた。

市場では、日米当局がレートチェックを実施したとの見方が広がっている。高市首相が２５日のテレビ番組で「投機的な動きに対しては、日本政府として打つべき手はしっかり打つ」などと発言し、為替介入への警戒感がさらに高まった。

財務省の三村淳財務官は２６日午前、円高・ドル安を巡り、「足元の具体的な動きについて私の立場で申し上げることはない」と記者団に述べた。日米当局がレートチェックを実施したのかとの質問にはコメントせず、「今後とも必要に応じて米国当局と緊密に連携しながら、適切に対応していきたい」と語った。

２６日の東京株式市場は、円高の進行を受けてほぼ全面安の展開となり、日経平均株価（２２５種）の午前の終値は前週末終値比１０３４円４２銭安の５万２８１２円４５銭だった。東京債券市場では、長期金利の代表的指標となる新発１０年物国債の流通利回りが一時、前週末終値比０・０４５％低い２・２１０％に低下（債券価格は上昇）した。