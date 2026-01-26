メイク苦手さんは集合！失敗なしで今っぽ顔になれる♡お助けコスメ7選

コスメコンシェルジュ・ブルベ冬の美容ライターのあやのです。頑張ってメイクしているのに、なぜか垢抜けない…。そんな悩みを感じている人は、テクニックではなくアイテム選びが原因かもしれません！そこで今回は、メイクが苦手でも使うだけで今っぽ顔になれる、お助けコスメを7つ厳選してご紹介します♡

【詳細】他の記事はこちら

ケイト ジュレリープ プライマー

ケイト ジュレリープ プライマー／1,980円（税込）

みずみずしいテクスチャーで肌にするっとなじみ、つるんとなめらかな生ツヤ肌が叶う化粧下地。

くすみや色ムラを自然に整えて、厚塗り感なくトーンアップしてくれるので、これだけで素肌がきれいな人のような印象に♡

SPF50＋・PA＋＋＋＋で紫外線対策までできるうえに、上から重ねるファンデのノリもよくなるので、ベースメイクに自信がない人にもぴったり！

シピシピ フィットスキンクッションR（01）

シピシピ フィットスキンクッションR（01）／ 2,750円（税込）

薄膜なのに、毛穴・赤み・色ムラを自然にカバーしてくれる高密着クッションファンデ。

さっと塗るだけで肌全体が均一に整い、どこから見てもフィルターをかけたような仕上がりに♡

時間が経っても崩れにくく、乾燥もしにくいので、長時間つけていてもストレス感が少ないのが嬉しいポイント！

ナチュラルな垢抜け肌作りに一役買ってくれます。

エテュセ アイエディション（カラーパレット）a（23 スノウピンク）

エテュセ アイエディション（カラーパレット）a（23 スノウピンク）／1,540円（税込）

自然な陰影を作るキャメルカラーと、ブルーやパープルの多色パールが入った淡いピンクの2色パレット。

2色を重ねるだけで今っぽい立体感が完成するため、グラデーションが苦手な人でも失敗知らず！

しっとりと溶け込むような質感で、派手すぎないのに目元の印象が洗練される、大人にも使いやすい垢抜けシャドウです♡

ヒロインメイク ロングステイシャープジェルライナーN（02 ダークブラウン）

ヒロインメイク ロングステイシャープジェルライナーN（02 ダークブラウン）／1,100円（税込）

1.5mmの超極細ジェル芯で、なめらかにスルスル描けるアイライナー。

ブラックほど強くないダークブラウンが柔らかく目元を引き締め、さりげなく目力をアップできるのが魅力的♡

パキッとしすぎないので失敗しにくく、汗・皮脂・こすれに強いウォータープルーフ処方で、きれいなラインが長時間続くのも安心◎

エクセル ラッシュオプティミズム（LA01 トゥルーブラック）

エクセル ラッシュオプティミズム（LA01 トゥルーブラック）／1,870円（税込）

自まつ毛がそのまま伸びたような、ナチュラルなのに存在感のある美しいロングまつ毛を叶えるマスカラ。

重ねてもダマになりにくく、1本1本をきれいにセパレートしながら上向きカールをキープしてくれます。

先端に角度のついたブラシで、目頭・目尻・下まつ毛まで塗りやすいのも高ポイント。

マスカラ1本で目元の完成度がぐっと上がります♡

ヴィセ レイヤード フルリ チーク（RO-3 ローズモーヴ）

ヴィセ レイヤード フルリ チーク（RO-3 ローズモーヴ）／1,760円（税込）

マットとパールの2つの質感を重ねて仕上げる、話題の花咲きチーク。

マットカラーを頬全体に、パールカラーを高い位置に重ねるだけで、内側から血色がにじむような多幸感ほっぺが完成♡

ツヤがきれいなのでハイライトいらずなのも嬉しいポイント！

「RO-3 ローズモーヴ」は、大人っぽさと血色感のバランスが絶妙で、どんなメイクにもなじみます。

オペラ グロウリップティント（311 ソフトロゼ）

オペラ グロウリップティント（311 ソフトロゼ）／1,980円（税込）

ひと塗りで水光ツヤが完成する、グロスいらずのリップティント。

ツヤ・うるおい・色もちを同時に叶えてくれるので、メイク直しもサッとひと塗りでOK。

鏡なしでもきれいに仕上がる手軽さは、メイクが苦手な人にとっても心強い存在に♡

イチオシカラーは、素の唇がほんのり色づいたような可憐な血色感を演出できる「311 ソフトロゼ」です！

どれもテクニックいらずで使えるのに、今っぽ顔になれるアイテムばかり。メイクが苦手と感じている人こそ、使うアイテムを変えるだけで印象は大きく変わります。

まずはひとつ、気になるアイテムから取り入れてみてくださいね♡