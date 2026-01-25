この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【朗報？悲報？】ウエル活は？ツルハ株主優待が大幅変更！」と題した動画を公開。ツルハホールディングスが株主優待制度を大幅に変更することを発表した件について解説した。



今回の変更は2026年2月の権利確定分から適用される。最大の変更点は、従来の「株主優待カード（いつでも5%割引）」と「長期保有特典」を廃止し、優待内容を「株主優待ギフト券」に一本化することだ。一方で、ギフト券の金額は拡充される。これまで優待の対象外だった100株以上500株未満の株主にも、新たに5,000円分のギフト券が贈呈される。また、500株以上の保有者には従来の2,500円分から10,000円分へ、1,000株以上の保有者には同じく2,500円分から15,000円分へと、それぞれ大幅に増額となる。



この変更が株主に与える影響は、立場によって異なるとわしっし氏は指摘する。旧ウエルシア株主で、株式交換によりツルハ株を100株程度保有することになった株主にとっては、従来（ウエルシア株100株で3,000円相当）よりも優待額が増えるため「朗報」だ。一方で、これまで5%割引カードを頻繁に利用してきた既存のツルハ株主にとっては、実質的な改悪となる可能性がある。わしっし氏の試算によると、500株保有の場合、年間15万円以上（割引額7,500円相当）を利用していたヘビーユーザーにとっては「悲報」といえる。



なお、今回の発表では、変更後の株主優待ギフト券がウエルシアの店舗で利用可能になるかどうかの詳細は明らかにされなかった。また、これまで可能だった未使用ギフト券のプライベートブランド商品などへの交換も廃止され、寄付のみの選択肢となる。わしっし氏は今回の変更の狙いについて、ヘビーユーザー優遇からライト層やNISA層も含む「広く薄く」という思想への転換であり、コスト管理を容易にする目的もあるのではないかと分析した。