バーンリーvsトッテナム スタメン発表
[1.24 プレミアリーグ第23節](ターフ モア)
<出場メンバー>
[バーンリー]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 5 マクシム・エステーブ
DF 6 アクセル・トゥアンゼベ
DF 12 バシール・ハンフリーズ
MF 2 カイル・ウォーカー
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 10 マーカス・エドワーズ
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
MF 23 ルーカス・ピレス
FW 27 アルマンド・ブロヤ
控え
GK 13 マックス・バイス
DF 18 ヒュルマル・エクダル
DF 22 オリバー・ソンネ
MF 28 ハンニバル・メイブリ
MF 29 ジョシュ・ローレント
FW 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
FW 9 ライル・フォスター
FW 17 ルーム・チャウナ
FW 35 アシュリー・バーンズ
監督
スコット・パーカー
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 8 イブ・ビスマ
MF 22 コナー・ギャラガー
MF 23 ペドロ・ポロ
MF 24 ジェド・スペンス
MF 28 ウィルソン・オドベール
FW 19 ドミニク・ソランケ
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 3 ラドゥ・ドラグーシン
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 67 J. Byfield
MF 14 アーチー・グレイ
MF 68 ルカ・ウィリアムズ・バーネット
FW 11 マティス・テル
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
FW 44 デーン・スカーレット
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
