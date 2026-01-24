【GU】大寒波の今こそ買い足したい！″最終値下げ″でお得に買えるアイテム3選

GU（ジーユー）の冬アイテムがついに"最終値下げ"に突入しました。GUのXアカウント（＠gu_global）は2026年1月22日から23日にかけて、値下げアイテムを紹介しています。

その中から編集部のおすすめアイテムをピックアップして紹介します。

高見えコートが2000円オフ！

・コージーメルトンバルマカーンコート（7990円→5990円）

裾にかけて丸みを持たせたコクーンシルエットが特徴です。サッシュ付きで、着こなしの変化も楽しめます。

SNSでは「値段以上の高見え」「めちゃくちゃ良い」「思ってたよりちゃんとしてて驚き」などといった声が寄せられています。

・リブニットソックスブーツ（3990円→1990円）

GUがスタイルアップと快適性の両立を目指したブーツで、厚底なのに軽量なのが特徴です。カジュアルコーデにもきれいめコーデも使えます。

SNSでは「冬場ずっと履いてる」「足が疲れない」「ワンシーズンで履き潰しても後悔のない価格」といった声が寄せられています。

・ケーブルニットブルゾン（1990円→1490円）

数種類のケーブル柄を組み合わせた立体的な編地がポイントです。好みの位置で開閉可能なダブルジップ仕様で、着こなしの幅が広がります。

SNSでは「骨ストも着太りしないの助かる」「襟の開き具合で印象変わる！」「シルエットが綺麗」と好評です。

冬アイテムをプチプラで買い足したい人はGUをチェックしてみて。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）