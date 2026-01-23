¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¡×¤Ïº¬ÀÏÀ¤Ç¤ÏÄ¾¤é¤Ê¤¤¡©¡ÖADHD¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è²È¤Î¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡É¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¥ß¥¹¤Ð¤«¤ê...
»Å»ö¤Î¥á¡¼¥ë¤òÅ¾Á÷¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬ÊÖ¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥«¥®¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤¿¤«Ëº¤ì¤ë¡£Í½Ìó»þ´Ö¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¡Ä¡£Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¡×¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ³¤¯¤È¼«Ê¬¤ò¡Ö¤Ý¤ó¤³¤Ä¡×¤À¤ÈÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ì¡²è²È¤Î¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ª·Þ¤¨¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡×¤È¼«Ìä¡£°Õ¤ò·è¤·¤Æ¿´ÎÅÆâ²Ê¤òË¬¤ì¡¢¡ÖADHD¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¢£¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡×¤È¤¤¤¦³ëÆ£¡£¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ø¤Î°ìÊâ¤ò»Ù¤¨¤¿¤â¤Î
º£¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«À¸¤¤Æ¤³¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Öº£¤µ¤é¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤¹¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Äñ¹³´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤ÎÆÃÀ¤Î¤»¤¤¤Ç¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡© ¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤«¤é¡¢°ì»þ¤Ï¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤Û¤ÉÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼õ¿Ç¤Î·ë²Ì¡¢È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ç¾¤ÎÆÃÀ¾å¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡£¿´Íý¸¡ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤Î¡ÖÆÀ°Õ¡¦ÉÔÆÀ°Õ¡×¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ï¡Öº¬ÀÏÀ¡×¤«¤é¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¡×¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Ç¾¤Îµ¡Ç½¤ò¡Ö¼Ö¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¡×¤ËÎã¤¨¤ë¡£ÀìÌçÍÑ¸ì¤òÇÓ½ü¤·¤¿Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ
ËÜºî¤¬Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤º¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò¡Öº¤¤ê¤´¤È¡¦¸¶°ø¡¦ÂÐºö¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ö¸úÎ¨²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢·ë²Ì¡¢°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡Øº¤¤ê¤´¤È¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¸¶°ø¡Ù¤ÏÇ¾¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤È¤¤¤¦µ²±¤Î¤ª»®¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¡ØÂÐºö¡Ù¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ò¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¿Ê¤á¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä³Î¼Â¤Ë¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬»ä¤ÎÆÃÀ¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¤ò¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¡©¡Ù¤ÎÇØ·Ê¤â¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¿´Íý¸¡ºº¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ëÊ£»¨¤Ê»ØÉ¸¤ò¡Ö¼Ö¤Îµ¡Ç½¡×¤ËÎã¤¨¤¿ÉÁ¼Ì¤â¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÎ³Ð¿äÍý¤Ã¤Æ¼Ö¤Ç¤¤¤¦¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤À¤è¡¢¡Ø¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¡Ù¤Ã¤Æ¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤ËÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤¬ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¡Öº®¤¸¤ê¤Ã¤±¤Ê¤·¡×¤Î»î¹Ôºø¸í¡£ÌÀÆü¤Î¼«Ê¬¤òµß¤¦¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤¿¡Öº®¤¸¤ê¤Ã¤±¤Ê¤·¤Îµ°À×¡×¤À¡£²á½¸ÃæÂÐºö¤Ë¿å¤ò°û¤ß¤¹¤®¤ë¤Ê¤É¡¢¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Ü¥Ä°Æ¤òºï¤®Íî¤È¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤±¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Îº¤¤ê¤´¤È¤¬¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤¡¢ÏÎ¤ò¤â¤Ä¤«¤àµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥é¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¼«Ê¬¤ò¡ÖÉáÄÌ¡×¤ÎÏÈ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¶ì¤·¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÀ¤òÇ§¤á¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡Ö¥È¥ê¥»¥Ä¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ADHD¤ÎÅö»ö¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òµö¤·¡¢Á°¤ò¸þ¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤Ï¤Ê¤æ¤¤(@hanayuistudio)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£