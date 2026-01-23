【魁力屋】餃子が何人前でも半額！アプリ会員限定「餃子半額クーポン」配信中《1月30日まで》

魁力屋は、2026年1月23日から30日までの期間、「餃子半額キャンペーン」を開催しています。

期間中、毎日クーポンが使える

魁力屋の餃子は、こだわりの餡をふんだんに包み、皮はモチモチ、焼き上げるとパリッとしたやみつきになるおいしさが特徴です。

そんな魁力屋の餃子を半額で楽しめるキャンペーンが、1月23日から30日までの8日間限定で開催中。

公式アプリに届くクーポンを提示すると、ラーメン1杯の注文で餃子（5ケ）が何人前でも通常価格の半額で楽しめます。

期間中、クーポンは毎日利用できます（1日1回限り）。なお、餃子の価格は店舗によって異なります。

さらに、現在はラーメン1杯の注文でアルコール飲料がお得になる「終日ハッピーアワー」も実施中。アルコール飲料（319円〜）が何杯でも割引価格になるので、「餃子半額キャンペーン」とあわせて楽しむのもおすすめです。

「餃子半額キャンペーン」は、路面店全店舗、イオンモール沖縄ライカム店で開催中。フードコート店、藤枝PA下り線店、遠州豊田PA上り線店は対象外です。

また、店内飲食が対象で、餃子単品の注文限定。なお、「お好きなラーメン100円割引券」との併用が可能です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部