12人産んだ助産師のHISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネルで「外すのが遅いとデメリットも！おしゃぶりを止めるタイミング」と題した動画を公開。1歳9ヶ月の子のおしゃぶりが外れないという母親の悩みに答え、おしゃぶりを続けることのリスクと具体的なやめさせる方法について解説した。



HISAKOさんによると、おしゃぶりは子どもの心を落ち着かせる「鎮静作用」がある一方で、長期間の使用にはいくつかのデメリットが伴うという。まず、口の中に常に陰圧がかかることで上顎のアーチが深くなり、歯並びが悪くなる可能性があると指摘。歯科検診では、口の中を見ただけでおしゃぶりの使用がわかるほど、口の形状に影響が出ることがあると説明した。



また、風邪をひいて鼻水が出ている時におしゃぶりを吸うと、鼻水が耳管を通って耳に逆流し、中耳炎のリスクを高めることにも言及。子どもは自分で鼻をかむことが難しいため、特に注意が必要だと語った。言葉の発達に関しても、常におしゃぶりをしていると喋る機会が減り、言葉が遅くなる可能性を指摘する専門家もいるという。



おしゃぶりをやめさせる具体的な方法については、「ママの根性とノリと勢い、それだけ」と断言。1歳半から2歳頃になると、子どもは言葉をほぼ理解しているため、「お兄ちゃん・お姉ちゃんだから、赤ちゃんが使うおしゃぶりはバイバイしよう」と話し合い、子どもの目の前で一緒にゴミ箱に捨てることが効果的だとアドバイスした。一度捨てたら二度と拾えないよう、ゴミの日に合わせて実行し、物理的にない状態を作ることが重要だという。



おしゃぶりがなくなっても、子どもはタオルや母親の耳たぶなど、別の心の拠り所を必ず見つけるとHISAKOさん。子どもの適応力を信じ、親子で乗り越えてみてはいかがだろうか。