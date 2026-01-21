¤Ê¤Ù¤ä¤«¤ó¡ÈÂØ¤¨¶Ì»ö·ï¡É¤Î¿¿Áê¹ðÇò¡ÖÉã¿Æ¤ÏÀäÂÐ¤À¤Ã¤¿¡×²ÈÂ²¤Ç²ñ¸«¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤Ê¤Ù¤ä¤«¤ó¡Ê55¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡¡2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£91Ç¯½Õ¤ÎÌÀÂçÂØ¤¨¶Ì¼õ¸³»ö·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤ä¤«¤ó¤ÏVTR¤Ç¡ÖÉã¿Æ¡Ê¤Ê¤Ù¤ª¤µ¤ß¡Ë¤«¤é¿äÁ¦ÏÈ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤ï¤ì¤¿¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ù¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¹ç³Ê¤·¤¿Âç³Ø¤ÇÊ¹¤¼è¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¼«Ê¬¤ÈÁ´¤¯¤ÎÊÌ¿Í¤Î¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Âç³Ø¤Î´´Éô¤é¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤ä¤«¤ó¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¤³¤È¤¬À¤¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î¾Êý¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¹¡Ù¤È¡¢±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÂØ¤¨¶Ì»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ï¡¢Âç³Ø¿¦°÷¤ÎÆâÉô¹ðÈ¯¤ÇÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ë¤è¤ë¤È°ìÉô¿¦°÷¤ÎÁÈ¿¥ÅªÈÈ¹Ô¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢¡ÈÂØ¤¨¶Ì¼õ¸³¡É¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤½¤Î³ØÀ¸¤¬¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤òÅ½¤ê¡¢¤ä¤«¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼õ¸³¡£¼õ¸³¸å¤ËÈÈ¹Ô¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¦°÷¤¬¤ä¤«¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ËÅ½¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤ä¤«¤ó¤Ï·Ù»¡¤Î¼èÄ´¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ë´ØÍ¿¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÁ´Éô½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Á´Éô¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤ä¤«¤ó¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡Ö¡ÊÉã¤«¤é¡Ë¡ØÂç³Ø¤¯¤é¤¤¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤¾¡Ù¤È¡£¤¢¤È¤ÏVTR¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÅìÌî¹¬¼£¤«¤é¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤«¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤³¤ì¤¨¤¨¤ó¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤ä¤«¤ó¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤ÏÀäÂÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤ä¤«¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÂç³Ø¤Ë¡Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÆþ³Ø¼°¤Î5Æü¤°¤é¤¤Á°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÎ¢¸ýÆþ³Ø¤Î¡ËÂè°ìÊó¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï4·î¤Î¸åÈ¾¡£¼¡¤ÎÆü¤Ë¡¢¡Ø1¿Í¤ÏÍÌ¾¿Í¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ£¿ô¿Í¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤ä¤«¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÉã¤¬¡Ë²ñ¸«¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡ØÂç¾æÉ×Âç¾æÉ×¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¤¦¤½µ¼Ô²ñ¸«¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤ÇÂÞ¤À¤¿¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Êì¿Æ¤È»Ð¤Ç¸«¤Æ¤Æ¡Ø¤¢¡Á¡£¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¡Ù¤È¡×¤È¡¢Éã¤ÎÂÐ±þ¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£