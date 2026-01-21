新年早々、SNSを席巻したのは、栃木県立高校の男子トイレで振るわれた、おぞましい暴力を収めた動画だった。しかし、瞬く間に拡散されたこの動画を巡り、今度は加害者生徒の名前や自宅住所がさらされる事態に。ゆがんだ正義を暴走させるネット民の病理をえぐる。

＊＊＊

【写真を見る】無抵抗の生徒に顔面ストレートを… 衝撃動画を拡散した「暴露系アカウント」の“中の人”

昨年12月に撮影された動画では、明らかに無抵抗の男子生徒に対し、悪ガキとおぼしき生徒が一方的に殴る、蹴るの暴力を加えている。栃木県警は捜査に着手し、加害者生徒に事情聴取を行った。

県教育委員会の担当者によれば、

「1月4日の夜、たまたま職員が動画を見つけました。翌日には学校に連絡を入れ、6日、学校から動画の内容は事実であると報告を受けました」

SNSで拡散された暴行動画

舞台となった県立高校の担当者が後を継ぐ。

「動画が拡散されてから200件近く電話がかかってきました。大半は学校に対して“しっかりしてください”という厳しいご意見です」

不幸中の幸いというべきか、動画が拡散されたのは冬休み中だった。

「一部のユーチューバーが学校周辺に来ていたようですが、一般生徒の物理的な被害は把握していません。始業式のあった8日には、教諭や職員で周辺の見回りもしました」（同）

なぜユーチューバーが現れたのかといえば、

「加害者の名前や自宅住所、さらには家族の名前までネット上に拡散されたからです。“みんなでこの家にピザを送ってやりましょう”“こいつの人生を終わらせたい”“無事人生終了”などのコメントがSNSに溢れました」（社会部記者）

加えて現代特有のアクシデントも勃発し、

「ヤフージャパンでは生成AIによる“要約”として、加害者の名前が表示される事態も発生した」（同）

そもそもこの動画を最初に投稿したのは、さる暴露系インフルエンサーである。

「もともとアイドルの不祥事などを暴露するアカウントでしたが、今年に入り〈いじめ撲滅委員会〉の“設立”を宣言。迷惑系ユーチューバーから奈良市議になった、へずまりゅうと組んで活動するとも発表しています」（同）

この件を皮切りに、SNSでの拡散はエスカレート。

「続けざまに大分県、福井県、福岡県などの中学校や高校で撮影された暴力動画がSNS上に投稿され、個人情報ともども拡散されました。中にはすでに当事者間で解決済みの件も含まれていた」（同）

プライバシーの侵害

未成年者に対する、異様というべきSNSでの誹謗中傷。一体、何がネット民たちを突き動かしているのだろうか。まさか、SNSでの誹謗中傷により自ら命を絶った、プロレスラーの木村花さんを忘れたわけではあるまい。

木村さん遺族の代理人を務めた清水陽平弁護士が言う。

「法的に問題があり得る投稿をしたり、その投稿を拡散させたりする人の多くは、違法の可能性を考慮しません。そして“自分の意見を述べただけだ”とよく口にします。今回の件でいえば、暴行がよくないのは大前提ですが、寄ってたかって個人に石を投げている。これはまさにいじめの構造です。そのことに投稿者たちは気付いていないのでしょう」

住所などの個人情報をさらすことは、

「プライバシーの侵害に該当する可能性が高いです」

そう解説するのは、ネット問題に詳しい浦川祐輔弁護士だ。

「このような開示請求であれば、発信者は男性が多い。実生活ではあまり恵まれていない方が多い印象を受けます」（同）

誹謗中傷による損害賠償請求額の相場は、

「慰謝料自体は15万〜30万円ほど。しかし自分が頼む弁護士費用に加え、裁判に負けた場合は、相手の開示請求などの弁護士費用も負担しなければなりません。計100万円くらいかかることも少なくありません」（同）

悪質な動画が作られたら……

軽はずみな“正義”の代償としては、決して安い金額ではない。

「たとえ匿名のアカウントであっても、開示請求すれば身元が判明する。ネットでの言動も、絶対に匿名ではないことを頭に入れておくべきです」（浦川氏）

ネットニュース編集者の中川淳一郎氏は、あきれつつこう語る。

「ネットリンチに加担するのは、自分が法的な責任を負う可能性に思い至らないバカばかりですよね。ある配信者は動画を回しながら、高校や加害者の自宅に突撃していました。高校は建造物侵入罪などで被害届を出した方がいいと思います。こういうやからに対する抑止力になるでしょうから」

AI時代ゆえの危うさも指摘する。

「例えば、いじめられている生徒が加害者であるかのように見せる、悪質な動画が作られたらどうなるか。加害者に私刑を加える現在の風潮を思えば、いじめられている側がさらし者になりかねないのです」（同）

作家の橘玲氏は、まず過去と現在の違いを強調する。

「これまでは“これは誰なのか”“どんな人なのか”といった人々の好奇心を満たす役割は、週刊誌などのメディアが担ってきた。ただ、メディアの場合には“ここまではいいけど、ここから先はまずい”という自主規制が利いたし、やり過ぎた場合には批判もされてきました。ところが、そうした役割がメディアからSNSに代替されると、規制がないので歯止めが利かなくなってしまうのです」

ネット時代ならではの変化もある。

「昔なら、学校で問題になって加害者が停学になり、それが地域社会のうわさとして広まる、ということで済み、日本中が知るなんてあり得なかった。また、動画や写真はデジタルタトゥーとして一生消えません。これをどうするのか、10年以上前から議論されていますが、答えはありません」（同）

最大の娯楽

そして、問題はやはり正義にあるという。

「“こんな悪い奴らは懲らしめないといけない”“これを投稿すれば正義のヒーローになれる”と考えて、個人情報などを投稿しているのでしょう。普通に生きている中で、正義のヒーローになれる機会など、そうあるものではありませんから」（橘氏）

とした上で、

「私はかねて“正義は最大の娯楽”だと言ってきました。正義を行使すると、脳の報酬系が刺激されて、ドーパミンが産生されるのです。ドーパミンを求める“正義”の投稿は、大衆の娯楽としてこれからも続くでしょう」（同）

SNSで跳梁する人間の本性に、打つ手はあるのだろうか。

「週刊新潮」2026年1月22日号 掲載