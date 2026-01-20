待ってた人、多いはず　「とろとろ桃のフルーニュ」総選挙1位で復活

キリンビバレッジ株式会社は1月19日、2024年に実施した「『世界のKitchenから』復活総選挙キャンペーン」の結果を受け、第1位に輝いた「キリン 世界のKitchenから とろとろ桃のフルーニュ」を再販すると発表しました。

発売日は3月10日。430mlペットボトルで価格は220円（税抜）。全国の自動販売機限定で、数量限定販売となります。

■ 圧倒的支持を得た「とろとろ桃のフルーニュ」 40万票中、約19万票を獲得

「世界のKitchenから」といえば、世界中のお母さんの知恵をヒントに作られた、キリンの飲料ブランド。「ソルティライチ」などが有名ですが、過去に発売され、惜しまれつつ姿を消した名作も数多く存在します。

2024年10月から12月にかけて実施された「復活総選挙キャンペーン」は、過去に発売した商品への再販要望が多く寄せられていたため、その声に応えるべく実施されたものです。その結果、「とろとろ桃のフルーニュ」が、見事1位を獲得しました。

驚くべきはその得票数です。キャンペーン全体の応募総数が40万票超えという盛り上がりの中、なんと18万9934票を獲得。全体の半数近くの支持を集めるという、圧倒的な人気を見せつけました。

■ 2008年発売の名作 ハンガリーの「フルーツスープ」がヒントに

「とろとろ桃のフルーニュ」は、2008年に発売された商品です。ヒントになったのは、ハンガリー・ブダペストの家庭で作られる「フルーツスープ」。裏ごしした白桃とマンゴーをとろとろになるまで煮込み、ミルクと合わせた濃厚な味わいが特徴です。

今回の復刻版では、発売当時の味わいをベースに現在の仕様で再現。パッケージも当時のデザインを参考に、ハンガリーの伝統工芸「カロチャ刺繍」をモチーフにしたレース柄があしらわれています。

3月の発売が待ちきれない！という方のために、Xでは一足早く商品が当たるキャンペーンも実施されます。キリンビバレッジ公式アカウント（@Kirin_Company）にて、1月19日から2月2日まで「とろとろ桃のフルーニュ先行体験キャンペーン」が開催されます。

