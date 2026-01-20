

東京海上日動 自動車保険 新 CM「スペシャリストと走ろう 宮野真守」篇

北川景子と宮野真守が出演する東京海上日動「トータルアシスト自動車保険」新CM「スペシャリストと走ろう 宮野真守」篇が20日から全国で放映開始。

東京海上日動火災保険株式会社が、1月20日から北川景子と宮野真守を起用した新CM「スペシャリストと走ろう 宮野真守」篇を全国で放映開始する。1914年に日本初の自動車保険として誕生した東京海上日動火災保険。保険代理店の顔が見える安心感と、充実の補償とサービスで、客に安心を提供し続けている。

「お客様に選ばれ続けて、自動車保険売上No.1」というコンセプトのもと、北川景子が各界のスペシャリストをゲストに招き、トップであり続ける理由を探るCMシリーズ。第2弾となる今回は、声優界のトップランナー・宮野真守が登場。約3年ぶりの共演となる北川と宮野が、富士山を望みながら「トップを走り続ける理由」を語り合う。

撮影後のインタビューで北川は、宮野のプロフェッショナルな声色変化に驚いたとコメント。宮野も撮影中ずっと笑い合っていたほど楽しかったと語り、息の合った掛け合いに期待が高まる。

爽やかなブルーのデニムジャケットを羽織り、アウトドアスタイルで登場した北川。最初の撮影は、車から降りて景色に感動するシーンだったが、まるで実際に富士山を目の前にしているかのような自然な演技に、監督から「素晴らしい！」の一言があがった。続けて、アースカラーを基調としたスポーティな服装を身にまとい、宮野が登場した。約3年前のドラマで共演して以来となる二人は、「お久しぶりです！」とお互いに手を振りながら笑顔で声を掛け合い、再会を喜ぶ姿が印象的。

今回のCMの注目ポイントの一つは宮野が変幻自在に声色を変えるシーン。「かわいい少年の声」と「渋いおじいさんの声」を瞬時に演じ分け、北川が思わず「すごい！」と声を上げた。カットがかかった後も、さまざまな声で演じ、「自由自在に声を変えられます！スイッチを入れる感じです」という宮野に、北川は興味津々の様子。「どうやって声を変えられているんですか？」という質問に、「（声を）鼻に当てると少年の声になるんです」と実演しながら声の出し方をレクチャーするなど、サービス精神旺盛な宮野。

さらにCMの中で、北川からのリクエストで「富士山」を演じることになった宮野。北川は本番で初めて聞いた宮野の渾身の“富士山の声”に、思わず笑ってしまうも、一発OK。その後も別アングルから何度も「富士山」を演じるが、ミュージカル風、歌舞伎風や悪者風・・・と毎度違う「富士山」を演じる宮野に、北川も「次はどんな富士山が来るの？」と楽しんでいた様子。最終的には、宮野が富士山のポーズをするだけで北川が堪えきれずに笑ってしまい、宮野が「まだ演じていないんですけど・・・」と困惑しながらも鋭いツッコミを入れると、現場も笑いに包まれた。北川の笑顔と声優のスペシャリストである宮野のユニークな演技で、現場は終始活気と笑いに満ちたあたたかな雰囲気で撮影を終えた。

北川景子インタビュー

――「スペシャリストと走ろう篇 第2弾」ということで、今回は声優や俳優としても幅広く活躍されている宮野真守さんとの共演となりました。CM 撮影の感想を教えてください。また、共演する中で宮野さんのスペシャリストを感じたエピソード/シーンを教えてください。

とても楽しかったです。宮野さんとはドラマでご一緒して以来数年ぶりの共演だったのですが、久しぶりという感じはなく、現場の皆さんのことを気遣って、盛り上げてくださる姿にプロフェッショナルさを感じました。宮野さんが声で二役を演じられるシーンがありましたが、短い尺で声色をパッと変えたところがまさにプロの技で驚きました。声優としても撮影現場においてもスペシャリストらしさを感じました。ご一緒していて、とても楽しかったです。――今回は日本で1番高い山、富士山を眺めながら語り合うというシチュエーションがありました。そこで「1番」にかけて、日頃お忙しい北川さんの最近の1番の「ご褒美」を教えてください。

子ども達が寝た後の1人の時間をすごく大切にしています。この時間は絶対に甘いものを食べるという習慣があって「今日は何を食べよう」と考えながら、子どもを寝かした後、お茶を淹れてお菓子を食べるんです。その時間が、自分にとって 1 日頑張ったご褒美になっています。――「東京海上日動の自動車保険は売上 No.1 の安心」ということで「安心」にちなみ、ご自身が持ち歩かれているお守りのようなアイテムがあれば教えてください。

普段は財布、鍵、スマホくらいしか持ち歩いていないです(笑)。ただ作品などで役に入っているときは、絶対に台本がカバンに入っていないと落ち着かないので、その撮影が終わるまでは必ず持ち歩いています。見ないことも多いのですが、お守り的に持ち歩くだけで落ち着くんですよね。――「スペシャリストと走ろう篇 第二弾」ということで、北川さんが俳優として走り続けるために行っている日ごろの欠かせないルーティーンはありますか？

作品に出演している時に風邪を引いてしまうとやはりパフォーマンスが落ちてしまうので、いつも良いコンディションで臨めるように健康にはとても気を遣っています。週に一度はジムに行って、トレーナーさんのもと1時間運動するようにしていて、ジムに行けないときもなるべく30分は有酸素運動で汗をかくようにしています。――2026年の北川さんの抱負を教えてください。

今年40歳に突入するので、これまで以上に健康に気をつけて、家庭も仕事も元気に充実させたいです。健康に、沢山のことに挑戦できる年にしたいです。

宮野真守インタビュー

――今日の CM 撮影は「スペシャリストと走ろう篇 第 2 弾」ということで、声優のスペシャリストとしてご出演いただきました。撮影で印象に残ったことなどありましたらお聞かせください。また北川さんとの共演はいかがでしたでしょうか？

北川さんは以前共演させていただいたときに楽しく、フランクに接してくださったので、今日久しぶりにお会いできるのが非常に楽しみでした。少し期間が空いてからの再会だったので、どんな空気感になるかなと思っていたのですが、撮影中ずっと笑い合っているほど、楽しく過ごさせていただきました。終始ハッピーな空気が現場に流れていたのではないかと思います。――声優のスペシャリストということで、CM では“渋いおじいちゃんからかわいい少年”を声で演じていただきました。役柄を変える際に意識されていることはありますか？

声優のお仕事をさせていただいている時は、声色はあまり意識してないんです。声色よりも役を生きるというか、役のパーソナルな部分を深掘りして、どれだけその役に入り込めるかが重要だと思っていつも演じています。――本CMコンセプトである「スペシャリストと走ろう篇」にちなみまして、今回共演された北川さんに感じた“スペシャリスト”な一面を教えてください。

以前北川さんと共演したドラマ撮影のときに、北川さんの表現の素晴らしさや、僕自身が撮影に慣れてない中で、どんと構えてどんなオーダーにもクオリティ高く応える姿が、やはりすごいなと感じていました。その集中力や役者としての誇りを今日も間近で感じていました。北川さんのスペシャリストとして尊敬する部分を、今日また確認できてとても有意義な時間でした。――今回は日本で1番高い山、富士山を眺めながら語り合うというシチュエーションがありました。そこで「1番」にかけて、日頃お忙しい宮野さんの最近の1番の「ご褒美」を教えてください。

僕にとって仕事を頑張った時のご褒美は焼肉なんですよ(笑)。元々身体づくりをしているのもあり、お肉を摂ることを大事にしていて…そんな中、先日美味しい焼肉に連れて行ってもらったのが最高のご褒美で、幸せな時間でした。――「スペシャリストと走ろう篇 第二弾」ということで、宮野さんが声優として走り続けるために行っている日ごろの欠かせないルーティーンはありますか？

声優の現場は、すぐに本番が始まってしまうことが多いので、しっかり声帯を起こして挑むように意識しています。寝起きの状況ではなく、例えば早起きをして喉を使って温めるようにしています。現場についてからもストレッチをしたり、のど飴でのどを保湿するなど色々な対策をルーティーンで自然とするようになっています。今日も声色を変えた話し方をする時にチューニングしていました(笑)。――スペシャリストとして走り続けるために、2026年の宮野さんの抱負を教えてください。

僕自身、今新たなチャレンジをしているので、今年は新人の気持ちで色々な新しい経験をしたいです。いつまでもフレッシュに、エネルギッシュにいられるように、自分磨きにも時間を使って、魅力的な人間でいられるようにしたいです。