主婦のおかやさんの漫画がインスタグラムで1万1000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

妻が家事をしていると、よく話し掛けてくる夫。しかし、夫の話を聞いていると、妻はなぜか便意をもよおしてしまいます。その現象を利用した妻は…という内容で、読者からは「リラックスして副交感神経が働くからでしょうか？」「私は本屋さんや図書館に行くとその現象が起きます」などの声が上がっています。

「なぜ便意が？」気になって調べてみたら…

おかやさんは、インスタグラムで作品を発表しています。おかやさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

おかやさん「同じような方がいるならぜひ知りたかったので、記録に残しておこうと思いました」

Q.「なぜか便意をもよおしてしまう」とのことですが、その理由について考えてみましたか。

おかやさん「ChatGPTに聞いてみたところ、『この現象は相手に対して深い安心と信頼を感じている証拠』だと言われました。明るい理由なので、そう思うようになりました」

Q.この件について、旦那さまに話しましたか。

おかやさん「話したときは『俺の話、そんなにつまらない？』と言っていました。トイレを口実にされたと思ったようです」

Q.旦那さまがおかやさんに話している内容を「面白い」「好き」という読者の意見もありました。おかやさんご自身は、どのように感じていましたか。

おかやさん「夫は私がまったく興味のないゲームの話でも、平気で1時間ぐらい話しています。そのため、家事が滞りがちですが、毎日私を笑わせようとしてくれる愛すべき夫です」

Q.聞いていたらトイレに行きたくなった旦那さまの話は、この作品に描かれている他にもありますか。

おかやさん「アカシックレコードや神話、心霊現象、学生時代のモテ自慢などたくさんあります」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

おかやさん「『お母さんと会話をすると同じ現象が起きる』という方が何人かいらっしゃって、興味深かったです。やはり『安心する相手』ということなのかもしれません」