【ラ・リーガ第20節】(アノエタ)

ソシエダ 2-1(前半1-0)バルセロナ

<得点者>

[ソ]ミケル・オヤルサバル(32分)、ゴンサロ・ゲデス(71分)

[バ]マーカス・ラッシュフォード(70分)

<退場>

[ソ]カルロス・ソレール(88分)

<警告>

[ソ]ベニャト・トゥリエンテス(37分)、ジョン・アランブル(51分)、イゴール・スベルディア(78分)

[バ]エリック・ガルシア(76分)、ロベルト・レバンドフスキ(83分)、フェルミン・ロペス(85分)

観衆:36,346人

久保建英が無念の負傷交代も…気迫のソシエダが首位バルセロナを撃破!!

└久保建英がバルセロナ戦で重傷か…左太もも痛めて起き上がれず、担架車両で無念の交代