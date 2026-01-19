ソシエダvsバルセロナ 試合記録
【ラ・リーガ第20節】(アノエタ)
ソシエダ 2-1(前半1-0)バルセロナ
<得点者>
[ソ]ミケル・オヤルサバル(32分)、ゴンサロ・ゲデス(71分)
[バ]マーカス・ラッシュフォード(70分)
<退場>
[ソ]カルロス・ソレール(88分)
<警告>
[ソ]ベニャト・トゥリエンテス(37分)、ジョン・アランブル(51分)、イゴール・スベルディア(78分)
[バ]エリック・ガルシア(76分)、ロベルト・レバンドフスキ(83分)、フェルミン・ロペス(85分)
観衆:36,346人
├久保建英が無念の負傷交代も…気迫のソシエダが首位バルセロナを撃破!!
└久保建英がバルセロナ戦で重傷か…左太もも痛めて起き上がれず、担架車両で無念の交代
