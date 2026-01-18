登録100万超のYouTuber、結婚を発表 きりまる、密着2ショットで「人生添い遂げ」誓う
YouTuber・きりまる（28）が17日、自身のSNSを更新し、結婚を発表した。
【写真】YouTuber・きりまるが結婚 密着2ショット キラリと光る指輪も
インスタグラムでは「2025.12.24 クリスマスの日にプロポーズして貰いました」と、幸せいっぱいの密着2ショット＆指輪を披露した。
お相手の名前は「ぽて」。「人生で1番のサプライズであまりにも想像してなくて、花束を持ったぽてを見て2人で大号泣、、、本当に嬉しかった、、、」と報告。
「嬉しいことや悲しいこと、色んなことあると思うけどぽてとならどんなことも乗り越えられると思ってる！これからもずーっと変わらず死ぬまで仲良しでいようね！人生添い遂げるまでずっとずっと、よろしくお願いします」「愛してるよ！！！！！」と伝えた。
ファンに対しては「ずっとずっと、どんな事があっても応援してくれるみんながいるからこそ今のわたしがいます」と感謝をつづった。
きりまるは、大分県出身。YouTubeやインスタグラムで主にコスメ・ファッションを発信している。YouTubeチャンネル登録者100万人超、SNS総フォロワー250万人超。
【写真】YouTuber・きりまるが結婚 密着2ショット キラリと光る指輪も
インスタグラムでは「2025.12.24 クリスマスの日にプロポーズして貰いました」と、幸せいっぱいの密着2ショット＆指輪を披露した。
お相手の名前は「ぽて」。「人生で1番のサプライズであまりにも想像してなくて、花束を持ったぽてを見て2人で大号泣、、、本当に嬉しかった、、、」と報告。
「嬉しいことや悲しいこと、色んなことあると思うけどぽてとならどんなことも乗り越えられると思ってる！これからもずーっと変わらず死ぬまで仲良しでいようね！人生添い遂げるまでずっとずっと、よろしくお願いします」「愛してるよ！！！！！」と伝えた。
ファンに対しては「ずっとずっと、どんな事があっても応援してくれるみんながいるからこそ今のわたしがいます」と感謝をつづった。
きりまるは、大分県出身。YouTubeやインスタグラムで主にコスメ・ファッションを発信している。YouTubeチャンネル登録者100万人超、SNS総フォロワー250万人超。